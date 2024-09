Nagy pillanat, hazatértek a Liu fivérek

A hagyományokhoz hűen idén is a Főnix Arénában rendezték a Debreceni Egyetem tanévnyitóját, amelyen ezúttal is többeknek adták át a diplomájukat. A vasárnapi eseményen Liu Shaolin Sándor, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, világkupagyőztes rövidpályás gyorskorcsolyázó és Liu Shaoang, kétszeres olimpiai-, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó is átvették okleveleiket.

Remek érzés, hogy megszereztük a diplománkat, nagyon élveztem a Debreceni Egyetem képzését, a tanárainknak pedig külön köszönet ezért a mérföldkőért – mondta Liu Shaolin Sándor a haon.hu-nak. Mint fogalmazott, nem volt egyszerű az élsportot összekötni a tanulással, de nem egyedi példa az övék, hiszen versenytársai kivétel nélkül egyetemre járnak.

"Jó lehetőségnek tűnt anno Debrecen, korábban sokat jártunk ide versenyekre és tréningezni, már akkor is jól éreztük magunkat. Éltünk a lehetőséggel, nagyon jó döntésnek bizonyult utólag" - értékelt, megköszönve a tanáraiknak, hogy nagyon rugalmasak voltak velük.

És most is azok, mert bár hatórás időeltolódásban élnek (Kínában), így is mindent egyeztetni tudtak. Amikor Debrecenben vannak, különórákra bejárnak az egyetemre.

"Úgy érzem, hogy egy cég esetében a marketing a leggyorsabban fejlődő ágazat, ezt tartottam a legizgalmasabbnak. A jövőben még néhány évet tanulni fogok a Debreceni Egyetemen, ennek nagyon örülök és remélem, a jövőben fogjuk tudni alkalmazni a sport utáni években is" – fogalmazott.

A sportolók még karrierjükre koncentrálnak majd a közeljövőben, ugyanakkor szeretnék is hasznosítani az egyetemen megszerzett tudásukat. Liu Shaoang elmondta: "a mentoraink nélkül az elején nem igazán tudtuk volna, hogyan induljunk el, de már akkoriban is segítettek. Az ő érdemük is, hogy ma itt állhatunk. Ha az ember kezében van egy diploma, az mindig jó jel, hiszen a sportolók pályafutása is véges. Edző biztosan nem leszek, de sok más érdekel ezen kívül, az sem zárnám ki, hogy a sportban fogok dolgozni".