Fábián László: a NOB-nak és Párizsnak ki kell egyeznie az orosz és fehérorosz sportolók ügyében

Ha véget érne az ukrajnai háború, az nagyban hozzájárulna, hogy ne legyen csonka olimpia a jövő évi, párizsi. A magyar álláspont egyértelmű, a magyar sportolókat nem érheti hátrány a szomszédos országban zajló konfliktus miatt – mondta az InfoRádióban Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára.

"Szívem szerint nagyon örülnék neki, ha ez a kérdés nem lenne reális, de sajnálattal úgy látom a jelenlegi állapotokat, a kommunikációt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állásfoglalását és a különböző nemzeti megnyilvánulásokat, hogy így vagy úgy, de sérülni fog a párizsi olimpia" – mondta a sportvezető.

Merthogy vagy az oroszok és a fehéroroszok nem indulhatnak majd el, vagy ha igen, akkor az ukránok szinte biztosan bojkottálni fogják az olimpiát, és akár más országok is csatlakozhatnak hozzájuk. Már csak a harmadik forgatókönyv, hogy a háború véget ér, a probléma megoldódik.

"Szerintem a politikának itt kellene beszállnia a kérdésbe, nem pedig a különböző nemzeti olimpiai bizottságokat presszionálni különböző irányokba. Hál' Istennek, Magyarországon ilyen nincs, de egyértelmű, hogy a béke az olimpiától függetlenül is a legjobb" – tette hozzá Fábián László.

A magyar sportolókat szerinte – bármi is lesz – nem érheti hátrány.

Fábián László szerint némileg az is visszás, hogy

rengeteg konfliktus van szerte a világon, de sehol sem fenyeget egyetlen agresszort sem a veszély, hogy kizárják az olimpiáról.

"Azért vagyok egy kicsit meglepődve, mert a többi háború vagy fegyveres konfliktus nem érdekes a világnak, illetve azoknak a nemzeteknek, amelyek bojkottal fenyegetnek vagy a sportolók kizárását kérik" – jelentette ki.

Hogy mennyire megosztott a nemzetközi sportvilág, arra példa az is, hogy a NOB felszólította a sportági szövetségeket, fogadják vissza az orosz és a fehérorosz sportolókat; az atlétikai szövetség viszont már jelezte, köszöni szépen, de ezt a lépést nem kívánja megvalósítani, illetve idén Lengyelország rendezi az Európa Játékokat, és a házigazda már tisztázta, nem vehetnek részt rajta orosz és fehérorosz sportolók.

"Sarkos a világ, mindenki a saját belátása szerint dönt és kommunikál ebben a helyzetben. Eközben az afrikai és az ázsiai országok túlnyomó többsége az orosz és fehérorosz sportolók kizárása ellen állt ki. Sajnos ez a megosztottság jelenti a legnagyobb problémát" – mondta MOB-főtitkár.

Hogy a végső szót ki mondja majd ki a 2024-es párizsi olimpiával kapcsolatban, arról úgy vélekedett, hogy a jogtulajdonos a NOB, de a rendező Franciaországgal közös álláspontra kell jutnia, hogy milyen elvek mentén vehetnek részt az orosz és fehérorosz sportolók, és "remélhetőleg ezt el fogja fogadni a világ". Ukrán bojkott Egy friss hír szerint bojkottálják az ukrán sportolók azokat a versenyeket, amelyeken oroszok és fehéroroszok is részt vesznek. A döntés minden versenyre vonatkozik, beleértve a 2024-es párizsi olimpia kvalifikációs viadalait is. Ha egyes sportolók mégis indulnak olyan versenyeken, amelyeken orosz és fehérorosz riválisok is részt vesznek, akár az adott sportági szövetség nemzeti státuszát is megvonhatják.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán