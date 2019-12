Egy halolaj miatt vonulhatott vissza műugróként az Oscar-díjas magyar film színésze

Idén nyáron még érmeket szerzett a felnőtt országos műugróbajnokságon, tavasszal aranyakat az ifiknél, ám mint azt az Infostart megírta, igen fiatalon befejezni kényszerül sportkarrierjét az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm Lizája, gyermekszínész, kaszkadőr Hais Dorottya, aki ennek hátteréről a Digisport tévének beszélt.

"Országos bajnokság volt két héttel ezelőtt, aminek a végén

elbúcsúztam az edzőmtől, aki jelezte, hétfőn nincs edzés, a többit meg majd megbeszéljük. Hazamentem, és otthon várt a levél, hogy nem kívánja folytatni tovább a felkészítésemet.

A levelet a szövetség nevében írta alá" - ecsetelte friss emlékeit a 16 éves sportoló, aki úgy értékeli, ezzel a lépéssel a válogatottból is ki lett téve.

Arra a kérdésre, hogy miért nem keres másik edzőt, azt mondta, nagyon hosszadalmas folyamat egy edzőváltás után újrakezdeni a munkát, akár éveket is igénybe vehet, amíg egy új stílust, technikát megtanul a versenyző.

Ligárt Balázs mellé azért szegődött annak idején Hais Dorottya, mert a tréner Hollandiából jött haza edzőnek, és őt találta szakmailag a legjobbnak a sportoló, amit

azóta is így gondol.

A szakítás mögött álló okok között csak találgat, annyit tud, hogy az edző álláspontja szerint nem volt meg a helyzetben a "szülői bizalom".

Ez utóbbiról azt mondta, egy olyan halolajat kapott az edzőtől Hais Dorottya, amiből már volt neki otthon, ezért a szülei azt mondták, "nem kell még egy", nem fizetik ki.

"Úgy gondoltam, hogy ha valami baj van, azt jelezni fogja felénk, nem pedig egy levélben úgymond szakít velem. Az is rosszul esett, hogy levélben szakított velem az edző" - tette hozzá.

A halolajról a versenyző szerint annyit kell tudni, hogy "egy olyan szer, ami ahhoz kell, hogy ne betegedjenek meg".

Hais Dorottya most a többi célja felé fordul, felsőfokú angol nyelvvizsgára készül és a színészkedést is folytatni tudja, nemrég lett egy ötéves szerződése is.

Úgy érzi, az iskolát és a többi kötelességeit is jól össze tudta egyeztetni, ezért is fáj neki, hogy nem része többé életének a műugrás. Hosszú távon a pszichológia és a kommunikáció érdekli.

Nyitókép: Facebook