Érettségi és felvételi előtt a Rasmussen-csapat

Japánon keresztül eljutni Japánba – ez a célja a magyar női kézilabda-válogatottnak a szombaton kezdődő világbajnokságon. A kumamotói torna ugyanis az utolsó lehetőség arra, hogy az európai csapatok olimpiai kvótát, vagy legalább a tokiói részvételért zajló pótselejtezős helyet szerezzenek. Ehhez a legjobb hét között kell végezni, ám elképzelhető, hogy a körülmények szerencsés együttállása esetén ennél rosszabb helyezéssel is jogot vált a jövő tavaszi kvalifikációs viadalra a magyar csapat, és ilyen szempontból még a tavalyi Európa-bajnokság hetedik helye is értékes.

A női válogatott lemaradt a legutóbbi két olimpiáról, ezért is prioritás most a tokiói szereplés – no meg azért is, mert a férfiválogatott esélyei minimálisak, az pedig nem mutatna jól, ha a jelentős támogatások ellenére újabb ötkarikás viadalt rendeznének magyarok nélkül.

Az olimpiai szereplés reményével nevezték ki szövetségi kapitánynak Kim Rasmussent 2016-ban, elcsábítva az akkor friss BL-győztes Bukarest kispadjáról. A dán kapitánynak a mostani lesz a negyedik nagy világversenye a magyarokkal, egyúttal a mostani lesz az igazi teszt. Az út nem volt egyszerű. A 2016-os Eb-t egy győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a 12. helyen zárta a csapat, majd egy évvel később a németországi vb sem sikerült jobban, 15. hellyel kellett hazatérni, miután a nyolcaddöntőben a későbbi győztes franciák jobbnak bizonyultak. A tavalyi kontinenstorna viszont már tele volt biztató jelekkel: a csoportkörben a spanyolok sima, aztán a középdöntőben a németek és a románok hősies legyőzése megmutatta a csapatban rejlő potenciált, azt, hogy kezd beérni a dán szakvezető munkája.

A keret alaposan kicserélődött három év alatt.

A 2016-os Eb-n szereplő névsorból négyen utaztak Japánba is: Kiss Éva kapus, Kovács Anna, és két szélső, Schatzl Nadine és Lukács Viktória. A generációváltás elkerülhetetlen volt, ezt részben a kényszer – Görbicz Anita válogatottól való visszavonulása, több korábbi kulcsember gyerekvállalása – indokolta, részben pedig az, hogy a fiatalokhoz valóban bátran lehet nyúlni. A juniorválogatott 2018 nyarán vb-t, idén pedig Eb-t nyert, a két együttesből most hatan vannak ott az utazó, 18-as keretben.

A szélsők között a 26 éves Schatzl a legidősebb, neki és Lukácsnak is két ifjonc, Márton Gréta és Faluvégi Dorottya a cseréje, mindketten első világversenyükre készülhetnek. A belső posztokon is lesz újonc, a FTC-vel már a BL-ben is bizonyító Klujber Katrin. A 21 éves Háfra Noémi a maga 34 válogatottságával már rutinosnak számít, a tavalyi vb-n látott bátorságra lesz tőle szükség most. Van egy másik hasonlóan vakmerő fiatal a keretben, az irányító Vámos Petra, aki 19 évesen került be a keretbe, úgy, hogy ősszel mindössze egy edzésen vett részt a válogatottal. Akár titkos fegyver is lehet a debreceniek játékosa, aki a Mocsai Lajos-féle NEKA neveltje. A beállók között is két fiatal vár bevetésre: Szabó Laura 22, Tóvízi Petra 20 éves.

A tapasztalatot Kovacsics Anikó és Tomori Zsuzsanna képviseli, utóbbi a Rasmussen-érában először játszhat világversenyen korábbi sérülései miatt, ezúttal a védekezésben hárul le kulcsszerep.

Rasmussen a torna előtt az InfoRádiónak arról beszélt: ez az első olyan torna, amely előtt egyik játékos sem hívta fel, hogy megsérült vagy gyermeket vár, így valóban a legerősebb kerettel vághat neki a kihívásnak – valóban a legjobbkor. Egy hiányzó így is van: a tavaly a védekezésben kiemelkedően teljesítő Planéta Szimonetta hosszabb ideje harcképtelen.

A szövetségi kapitány a 16-os keretből Kiss Nikolett átlövőt és Pásztor Noémi beállót hagyta ki.

Három kapust is nevezett, mert mindannyian jó formában vannak, és a különböző stílusú ellenfelekkel szükség lehet az eltérő stílusú kapusokra. Rasmussen szerint a csoportmeccseken a kapusok lesznek a kulcsfigurák. A vb során három cserére lesz lehetőség.

A magyar női válogatott 16 fős vb-kerete: kapusok: Bíró Blanka (Ferencváros), Kiss Éva (Győr), Triffa Ágnes (Debrecen)

jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Győr), Lukács Viktória (Ferencváros)

jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Kovács Anna (Debrecen)

irányítók: Kovacsics Anikó (Ferencváros), Tóth Gabriella (Érd), Vámos Petra (Debrecen)

beállók: Szabó Laura (Érd), Tóvizi Petra (Debrecen)

balátlövők: Háfra Noémi (Ferencváros), Tomori Zsuzsanna (Siófok)

balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Schatzl Nadine (Ferencváros)

A válogatott múlt kedden utazott el, és először Dél-Koreában készült, ahol megküzdött az időeltolódással is. A Szöul Kupán egy győzelem mellett két vereség volt a mérleg. A csapat csütörtökön utazott át Japánba. A mieinkre a vb helyszínén is sok utazás vár majd, mert az öt mérkőzésből hármat is a több mint 40 kilométerre lévő Jacusiróban kell lejátszani, ez oda- és visszafelé is több mint egyórás buszozást jelent.

A C csoportban – Kazahsztán és Szenegál mellett – négy olyan európai csapat található, amelyek között papíron kicsi a különbség, és a négyből csak három folytathatja a középdöntőben.

Az első ellenfél, Kazahsztán nem okozhat gondot. Eddig egyszer találkozott a két csapat: 2008-ban a pekingi olimpia előtt 30-26-ra a kazahok nyerték a kínai fővárosban rendezett edzőmeccset. Hajdu János szövetségi kapitány a lemondását fontolgatta a kudarc miatt, de végül maradt a posztján, és a negyedik helyig vezette csapatát az ötkarikás játékokon. A mostani válogatottból Tomori már akkor is tagja volt a keretnek. Rasmussen szerint

a kérdés csak az lesz, hogy mennyivel nyer a magyar válogatott.

Vasárnap aztán már komolyabb erőpróba következik. A spanyol válogatott kellemetlen stílusa régóta ismert, bár az utóbbi időben világversenyen is sikerült megtalálni ennek az ellenszerét. A nagy nevek közül Carmen Martín kihagyja a vb-t, de Alexandrina Cabral Barbosa gyermeke születése visszatér. Az esetleges győzelem nagy lökést adhatna a folytatásra.

A keddi rivális, Montenegró a Buducsnosztra épül, de ott van a győri Katarina Bulatovic is. Tapasztalt válogatott nagy lövőkkel és gyors szélsőkkel. Legutóbb tavaly ősszel felkészülési meccsen játszott velük a magyar csapat, egy győzelem és egy vereség a mérleg. A vb után is hamarosan újra találkoznak, mert azonos Eb-selejtezőcsoportban szerepelnek.

Szerdán a papíron jóval gyengébb, bár a francia bajnokságban edződő játékosokkal felálló Szenegál jön, majd egy pihenőnap után Románia ellen zárul a csoportkör. A korábbi győri sikeredző, Ambros Martín nyáron otthagyta a riválist, és már az oroszokat vezeti a vb-n. A legnagyobb sztár, Cristina Neagu majdnem egy év után – éppen a magyarok ellen sérült meg az Eb-n – visszatért, de a hírek szerint a lába még messze nem tökéletes. Emellett pedig doppingbotrány is nehezíti a csapat életét, négy brassói játékos kikerült a keretből az elutazás előtt, mert intravénás lézerkezelésen vettek részt.

A D csoportból az olimpiai bajnok orosz, valamint a svéd csapat emelkedik ki, és vélhetően a házigazda Japán sem adja olcsón a bőrét, velük a középdöntőben találkozhatnak a mieink. A másik ágon szerepelnek a címvédő és most is bombaerős franciák, a dánok, a brazilok, Dél-Korea, a tartalékosabb kerettel utazó, de mindig kemény norvégok és a hollandok is. Ha a magyar csapat megnyeri csoportját, és maximális pontot visz tovább, akkor az elődöntő is karnyújtásnyira kerül.

A csoportbeosztás A csoport (Kumamoto): Kuba, Angola, Szlovénia, Norvégia, Hollandia, Szerbia

B csoport (Kumamoto, Jamaga): Ausztrália, Brazília, Koreai Köztársaság, Dánia, Franciaország, Németország

C csoport (Kumamoto, Jacusiro): Kazahsztán, Szenegál, Spanyolország, Magyarország, Románia, Montenegró

D csoport (Kumamoto): Kongói DK, Argentína, Kína, Svédország, Oroszország, Japán

