Csányi Sándor elárulta, miben nem volt sikeres az MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség munkájának döntő részét az amatőr labdarúgás támogatása és fejlesztése teszi ki. Ezen a területen nagy a fejlődés, a játékosok száma ugyanis jelentősen nőtt – mondta Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke az M4 Sport műsorában.

„Az MLSZ elsődleges feladata az amatőr labdarúgásban van, a futball népszerűsítése, az infrastruktúra fejlesztése. Ennek a munkának a jelentős részét elvégeztük” - mondta az elnök, kiemelve, hogy

most már közel 250 ezer játékos van, több mint ezer pályát építettek, hétszázat pedig felújítottak.

A klubcsapatoknál két fő cél volt: a külföldi játékosok aránya csökkenjen, a magyar, főként fiatal játékosok aránya azonban nőjön.

Az MLSZ elnöke szerint a fiatal játékosoknak több játéklehetőségre van szükségük az élvonalbeli klubokban. Elmondta, hogy a 12 első osztályú csapatban a 21 éven aluli játékosok az előző szezonba összesen egy félidőnyi játékidőt kaptak. Hozzátette,

ha jövő tavasszal újraválasztják, újabb kísérletet tesz a magyar és a fiatal játékosok arányának növelésére.

„Ezen a területen nem voltunk sikeresek, pedig ösztönzőkkel, kötelező elírásokkal mindent megpróbáltunk. Az elmúlt bajnoki szezonban 2.6 játékos volt csapatonként, aki huszonöt évnél fiatalabb, a tizenkét élvonalbeli együttesben átlagosan összesen egy félidőnyi játék jutott a 21 éven aluli játékosoknak előző idényben. Ide kapcsolnám Gera Zoltán küzdelmét az U21-es válogatottban, gyakorlatilag nincs NB I-es játékosa a csapatban, csak NB II-es.

Készül egy fejlesztési program a következő öt évre, ehhez a szurkolók véleményét is kikérjük. Ebben újabb kísérletet teszünk a magyar játékosok szerepeltetésére”

- nyilatkozta.

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy a cseh, valamint a horvát szövetséggel is konzultálnak arról, hogy ők miként tudják sokkal eredményesebben beépíteni a játékosaikat az élcsapataikba.

„A 6 és 14 év közötti tehetségek időben történő kiválasztása, velük való egyéni foglalkozás talán nálunk rosszabb, így az akadémiák rosszabb alapanyagokból tudnak gazdálkodni, válogatni, mint más országokban. A másik, hogy ott bátran be merik tenni a fiatal játékosokat az élvonalbeli csapatokba” - fejtette ki. A sportvezető közölte: a fiatalok szerepeltetésében el fogunk menni addig a határig, amit a nemzetközi szövetség és az Európai Unió szabályozása lehetővé tesz. A tizenkét élvonalbeli klub nem akadálya a magyar futball fejlődésének, hiszen máshol tíz csapatos bajnokságok vannak.

Marco Rossi akkor is a válogatott szövetségi kapitánya marad, ha a csapatnak nem sikerül kijutnia a jövő évi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra – jelentette ki az MLSZ elnöke. Csányi Sándor egyébként kedveli a Marco Rossi által alkalmazott kommunikációt, amely a korábbi kapitányokhoz képest több bepillantást enged a válogatott életébe.

Az elnök nagy eredménynek tartja, hogy a negyedik kalapból kisorsolt magyar válogatott a továbbjutás küszöbén áll a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjében.

Csányi Sándor már hozzászokott ahhoz, hogy az eredmények függvényében változik a megítélése a közvélemény részéről. Arra is felhívta a szurkolók figyelmét, hogy tartózkodjanak a rasszista viselkedéstől, mert

a stadionbezárás után súlyosabb szankciókkal is büntethetik a válogatottat.

„A Magyar Labdarúgó-szövetség csatlakozott ahhoz az UEFA-konvencióhoz, miszerint zéró toleranciát alkalmazunk a rasszizmussal szemben. Ebben sem Magyarországon, mint szövetség nem tudunk kivételt tenni, sem az Európai Labdarúgó-szövetség nem fog a jövőben soha. A huhogás, a cigányozás, zsidózás…, sorolhatnám, ezek a rasszista történések a stadionban és a pályán is nagyon súlyos büntetést írnak elő. És nagyon pontos, fix szabályozás van, hogy milyen büntetést szabhat ki a fegyelmi bizottság. Ezért mi nem kaphattunk mást, mint teljes stadionbezárást a szlovákok elleni meccs után. A szlovákok nem visszaesők voltak, mi viszont sajnos igen. Ami nagyon fontos, hogy jöhetnek a súlyosabb büntetések, mint a pontlevonás, vagy akár az európai versenyekből való kizárás” - fejtette ki

Az új Puskás Aréna pénteki, Uruguay elleni avatómérkőzésével kapcsolatban Csányi Sándort is meglepte a hatalmas érdeklődés. A stadionban pedig szeretne kettős rangadókat is látni, és bízik abban, hogy a nemzetközi kupainduló csapatok is ki fogják nőni a saját stadionjaikat, és a Puskás Arénában rendezhetik a meccseiket.”

A magyar labdarúgó-válogatott november 15-én Uruguay ellen avatja fel az új Puskás Arénát, majd november 19-én Walesben lép pályára EB-selejtezőn, amelyet ha megnyer, akkor kijut a kontinensviadalra.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor