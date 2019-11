Csányi Sándor súlyos büntetéseket helyezett kilátásba

"A Magyar Labdarúgó Szövetség csatlakozott ahhoz az UEFA-konvencióhoz, miszerint zéró toleranciát alkalmazunk a rasszizmussal szemben" - emlékeztetett a közmédiának adott interjúban. Az MLSZ-elnök hozzátette, a hazai szövetség sem tud kivételt tenni, mint ahogy az európai sem fog.

"A huhogás, a cigányozás, zsidózás, sorolhatnám, ezek a rasszista történések a stadionban és a pályán is nagyon súlyos büntetést írnak elő.

És nagyon fix, pontos szabályozás van, hogy milyen büntetést szabhat ki a fegyelmi bizottság. Ezért mi nem kaphattunk mást, mint teljes stadionbezárást a szlovák meccs után" - utalt a szeptember 9-i, budapesti mérkőzésen történt szurkolói rendbontásokra, illetve a kiszabott büntetésekre.

Csányi emlékeztetett rá, hogy a magyarok visszaesőnek számítottak, míg a szlovákok nem, amiatt kaptak ők végül enyhébb büntetést.

"Ami nagyon fontos, hogy

jöhetnek a súlyosabb büntetések, mint a pontlevonás, vagy akár az európai versenyekből való kizárás. Tehát kérem a szurkolókat

- megértem, hogy indulatosak, hogy szidják az MLSZ-t - ugye lehet bu.i MLSZ, a legújabb a szar..zi MLSZ -, szidjanak engem, csak ne legyenek rasszisták. Ne adják fel a magas labdát, hogy megbüntessenek bennünket, mert sajnos kényszerpályán vagyunk" - mondta.

Követendő példaként említette a Ferencvárost.

"Csodálom, és örömmel láttam, hogy a Fradi kupameccsein lehetett jó hangulatot teremteni és támogatni a csapatot petárdák és rasszizmus nélkül is. Csak gratulálni tudok a Fradi vezetésének és szurkolóinak is ahhoz a magatartáshoz, amit tanúsítottak. Az lenne a jó, ha ez a magatartás a válogatott meccseken is visszaköszönne" - tette hozzá.

A magyar válogatott jövő pénteken Uruguayt fogadja a Puskás Ferenc Aréna avatóján, majd

19-én sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőt játszik Cardiffban Walesszel.

Az MLSZ-elnökkel az M4 Sport készített hosszabb interjút, ezt vasárnap 16 órakor, a Sport7 című műsorban láthatják a nézők.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor