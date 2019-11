Íme a nagy összefüggés az autómárka és a vezetői attitűd között

Összesen egymillió autó fölött "bábáskodó" három biztosító toplistáját közölte a Vezess.hu a balesetben érintett autómárkákról, a sorrendek alig egyeznek meg az autók számával.

Az első általános tanulság az volt, hogy a suzukisok sokkal kevesebb balesetben érintettek, mint amennyit a márka itthon futó mennyisége indokolna - a második legnagyobb tömegben Suzukik futnak idehaza, miközben a három biztosítónál csak a hetedik, és kétszer a negyedik helyen szerepelnek a balesetben érintett márkák között.

Velük ellentétben felülreprezentáltnak tűnik a feketelistákon a Ford, amely az országban a negyedik legnépszerűbb gyártó, viszont mindhárom biztosítónál ennél előrébb szerepel, egynél első is.

Az országosan legtöbbek által használt Opel a biztosítók listáin is legelöl avagy a második helyen áll, a Volkswagen és a Toyota sem igazán lóg ki semerre. A BMW-sekről viszont nem lehet kijelenteni a fentiek alapján, hogy sok balesetben szerepelnének, és ugyanez igaz a Mercedest vezetőkre is.

A K&H Biztosítónál 360 ezer forint volt személyautónként az átlagos kárérték 2019 első fél évében, a Generalinál 344 ezer forint, míg az Aegonnál 295 ezer forint.

A Vezess.hu összállításából kiderül, növekednek az autójavítás költségei, az alkatrészek, az alapanyagok és a munkadíjak is tempósan emelkednek, de nő a forgalom is, az utakon ráadásul egyre több a nagy értékű autó, de a "kicsi kocsik" is egyre felszereltebbek (ami persze jelentkezik a későbbi helyreállítási költségekben is).

A hazai személyautó-állománynak mindössze a 18 százalékán van a kötelezőn felül casco is, ami 55 ezer járművet jelent.

