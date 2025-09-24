Rákosrendező ügye is rendeződik lassan - a nap hírei

Idegen titkosszolgálati szál is felmerül a Szőlő utcai javítóintézet ügyében az igazságügyi miniszter szerint. Tuzson Bence a közösségi-oldalán számolt be arról, hogy a kormány megbízásából jelentést készített a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, és a nyilvánosságban megjelent állításokról. Tuzson Bence szerint az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik. A jelentésben szereplő cselekményekre a Nemzeti Védelmi Szolgálat által elvégzett vizsgálat eredményeképp derült fény és indult büntetőeljárás.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon reagálásában azt írta, hogy a tavalyi kegyelmi botránynál egy kamu alkotmánymódosítással, most pedig egy kamu jelentéssel akarja a miniszterelnök elterelni a felelősségéről a figyelmet.

Hivatalossá volt, hogy koncesszióban épül meg a ferihegyi gyorsvasút. A Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette annak a rendeletnek a tervezetét, amely szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar között tervezett beruházás nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű. Ezzel indokolták, hogy koncesszióban kell megépülnie. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter június elején egymilliárd euróra, vagyis mintegy 400 milliárd forintra becsülte az építkezés költségét, és logikusnak nevezte, hogy kínai partnerrel állapodjanak meg a beruházásról.

Döntött a közgyűlés nemzetközi tervpályázat kiírásáról rákosrendező ügyében. A pályázat a következő napokban megjelenhet. A képviselők megszavazták, hogy tudomásul veszik az ÁSZ fővárosról szóló jelentését. Egyben felszólították a kormányt, hogy folytassa a tárgyalást a főpolgármesterrel. A fuvarozók tiltakozása ellenére elfogadta a taxisrendelet módosítását a Fővárosi Közgyűlés. Az előterjesztés szigorúbb szabályt hoz a kártyás fizetés kedvezményezettjére, utasoldali applikációról rendelkezik, részletesebb nyilvántartást vezet be a taxisokról és autóikról.

Beavatkozott a rendőrség a Margit hídon és az Andrássy úton a taxisok demonstrációja miatt, mert erre a két területre nem tettek bejelentést az érdekképviseleti szervezetek. Az engedélyezett akciók a Városház utcára és a Hősök terére szóltak. A taxisok délelőtt több helyszínen is demonstráltak, mert hiányolják a tarifaemelést, a taxisok létszámának szabályozását és az illegális személyszállítás felszámolását.

Megkezdődtek a tárgyalások a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. fővárosi vezetése és a szakszervezetek között a reggeli sztrájk miatt. A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést nem tartja célravezetőnek és kéri a dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében. Óbuda-Békásmegyer önkormányzata újabb tájékoztatójában arra kérte a III. kerületi lakókat, hogy az előzetesen meghirdetett lomtalanítás ellenére, a kukások sztrájkja miatt ne tegyenek ki hulladékot, lomot a közterületre.

A családi adókedvezményeket érinti az októberben induló nemzeti konzultáció második kérdése. Az első téma a korábbi bejelentés szerint a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó. A kormány 5 részes sorozatban mutatja be a kérdéseket.

Döntsön a nép! címmel elindítja a Nemzet Hangja szavazás második szakaszát a Tisza Párt a jövő héten. Az ellenzéki párt elnökének közleménye szerint kikérik az emberek véleményét a TISZA terveiről: az adócsökkentésről, a nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről.

A legutóbbi tesztek azt mutatták, hogy az Adria kőolajvezeték nem képes tartósan megfelelő kapacitással szállítani Magyarországra – közölte a Mol. A Portfólió az olajtársaság közleménye alapján azt írja, hogy a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket a vezetéken, de az egyszer sem tudott 1-2 óránál hosszabb ideig megfelelő kapacitással működni. A fejlemény különösen fontos, mert egyre nagyobb a nyomás az Európai Bizottság és az Egyesült Államok részéről, hogy Magyarország is váljon le az orosz energiáról.

Az utolsó csepp orosz olajtól is megszabadítaná az Európai Uniót az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen vámokat ígért az orosz olaj és gáz importjára. Az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatóján megerősítette: a testület javaslatot tett új szankciókra, amelyek között szerepel a cseppfolyósított földgáz behozatalának korlátozása is.

Az ukrán elnök arra kérte New York-i megbeszélésükön Donald Trumpot, hogy ne halogassa tovább az Oroszország elleni szankciókat. Volodimir Zelenszkij a Fox Newsnak adott interjúban nagyon pozitív jelzésnek nevezte az amerikai elnök tegnapi bejegyzését a közösségi oldálon arról, hogy Ukrajna visszaszerezheti minden megszállt területét.

Dróntámadás érte a Gázába tartó segélyflottillát. A flotilla augusztus végén azzal a céllal indult el Barcelonából több száz aktivistával a fedélzetén, hogy áttörve Izrael tengeri blokádját a gázai partoknál, humanitárius segélyt szállítson a háború sújtotta terület lakosságának.

Tajvanon már 17 halálos áldozata van a Ragasa szupertájfunnak. 124 embert még keresnek. A tragédiát egy hegyi gát átszakadása okozta, amely hatalmas víztömeggel árasztotta el egy települést. A kormány szerint a tó, amely a korábbi tájfunok nyomán alakult ki, 91 millió tonna vizet tartalmazott, ebből 60 millió tonna zúdult ki. Kína déli részén majdnem kétmillió embert evakuáltak.