Az aukción olyan festők művei kerültek kalapács alá, mint Maurer Dóra, Deim Pál, Nádler István, Fajó János, Hantai Simon, Gyarmathy Tihamér, Lantos Ferenc és Vasarely Victor - közölte emailben a Virág Judit Galéria az Infostarttal.

Bak Imre Ünnep / Celebration című, 1969-es festményének árverezését azért is kísérte kiemelt figyelem, mert ez a 2022-ben elhunyt mester egyik főműve. A mostani leütési ár megegyezik Bak magyarországi aukciós rekordjával, amely 2021 nyarán szintén a Virág Judit Galéria árverésén született.

Tizenötmillió forintért talált új tulajdonosra a legdrágábban jegyzett ma is élő magyar festő, Keserü Ilona 1964-es Alakzatok (Piros) című képe.

A festmény egykor Tandori Dezső költő gyűjteményében szerepelt.

Alakzatok (Piros) a festmény neve.

A világon egyedül a Virág Judit Galéria szervez Zsolnay-aukciókat, az idei eseményt pedig különlegessé tette, hogy egyetlen gyűjtemény darabjai adták az aukció anyagát. A pécsi kollekció létezéséről ugyan tudott a szakma, ám eddig kevesen láthatták élőben a historikus remekműveket. Az árverésen számos tétel jóval a kikiáltási ár felett kelt el.

Egy domborműves váza virágos ágon ülő pávával 1,6 millió forintról indult, és 7 millió forintig emelkedett az ára. Egymillió forintról startolt egy elefántcsontszínű váza, amelyet végül 3,2 millióért vásároltak meg az aukción