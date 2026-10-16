Fontos mérföldkövet lépett át Desh, elsőként a magyar előadók közül

Molnár Attila, ismertebb nevén Desh YouTube-csatornája a magyar popzenészek közül elsőként lépte át az egymilliárd megtekintést – írja a hvg.hu.

Desh a Kukásautó című, 2021-es bemutatkozó dalával robbant be a köztudatba, bár előtte is voltak sikeres duóprodukciói Azahriah-val. Külön érdekesség, hogy mielőtt zenész lett, az előadó kukásként dolgozott.

Az elmúlt években több dala is több tízmilliós megtekintést ért el a platformon, Deshperado című debütáló nagylemezét olyan kiadványok követték, mint A bús barista balladái, a Carpe Diem vagy a Bakpakk. Legújabb sikerei közül a SUV2, a Kiskece és a TIP TIP című dalok egyenként is 15-20 millió közötti YouTube-megtekintésnél járnak.

A Hangfelvétel-kiadók Nemzetközi Szövetsége (IFPI) a Music in the EU 2026 című jelentésében is kiemelte Desh hazai listás sikereit. A 2025-ös hazai éves top 10-es slágerlistán nyolc dalban is szerepelt előadóként vagy közreműködőként, amivel az európai mezőnyben is kiemelkedő eredményt ért el.

Desh idén nyáron a legnagyobb hazai fesztiválok headlinereként lépett színpadra, és duplán töltötte meg a Budapest Parkot.