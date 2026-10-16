ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.95
usd:
324.23
bux:
0
2026. október 16. péntek Gál
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Debrecen, 2025. július 17.Molnár Attila, mûvésznevén Desh koncertje a debreceni Campus Fesztivál nyitónapján, 2025. július 16-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Fontos mérföldkövet lépett át Desh, elsőként a magyar előadók közül

Infostart

Az előadó 2021-ben robbant be a köztudatba, népszerűsége azóta is töretlen. A magyar popzenészek közül pedig neki sikerült először milliárdos megtekintést összehozni YouTube-csatornájával.

Molnár Attila, ismertebb nevén Desh YouTube-csatornája a magyar popzenészek közül elsőként lépte át az egymilliárd megtekintést – írja a hvg.hu.

Desh a Kukásautó című, 2021-es bemutatkozó dalával robbant be a köztudatba, bár előtte is voltak sikeres duóprodukciói Azahriah-val. Külön érdekesség, hogy mielőtt zenész lett, az előadó kukásként dolgozott.

Az elmúlt években több dala is több tízmilliós megtekintést ért el a platformon, Deshperado című debütáló nagylemezét olyan kiadványok követték, mint A bús barista balladái, a Carpe Diem vagy a Bakpakk. Legújabb sikerei közül a SUV2, a Kiskece és a TIP TIP című dalok egyenként is 15-20 millió közötti YouTube-megtekintésnél járnak.

A Hangfelvétel-kiadók Nemzetközi Szövetsége (IFPI) a Music in the EU 2026 című jelentésében is kiemelte Desh hazai listás sikereit. A 2025-ös hazai éves top 10-es slágerlistán nyolc dalban is szerepelt előadóként vagy közreműködőként, amivel az európai mezőnyben is kiemelkedő eredményt ért el.

Desh idén nyáron a legnagyobb hazai fesztiválok headlinereként lépett színpadra, és duplán töltötte meg a Budapest Parkot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Fontos mérföldkövet lépett át Desh, elsőként a magyar előadók közül

youtube

egymilliárd

zenész

könnyűzene

molnár attila

desh

megtekintés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát

Totyik Tamás: jelezném, azért nem teljes körűen adták vissza a pedagógusok sztrájkjogát
Jogsértően korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát a magyar állam – állapította meg az Emberi Jogok Európai Bírósága. A Pedagógusok Szakszervezete a munkabeszüntetés feltételeinek újraszabályozását várja az ítélet nyomán. Totyik Tamás elnök szerint a sztrájk idején biztosítandó szolgáltatásokról a munkáltatóknak és az érdekképviseleteknek kellene megállapodniuk.
Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

Közös energiaár-letörési tervet készít az EU – éjszaka a csúcson

A jelenlegi geopolitikai kontextus globális ellátási láncokra, az energiabiztonságra, valamint az energia- és üzemanyagárakra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt, különös tekintettel a háztartásokra és az iparra, az Európai Tanács Brüsszelben tanácskozó tagjai a magas energiaárak kezelésének kritikus fontosságát hangsúlyozták.
 

Újra ki kell találni Európa helyét a világgazdaságban – az EU-csúcsról posztolt az ET elnöke

Összefutott az ukrán elnök a NATO vezetőjével

Határozott üzenettel érkezett Magyar Péter az uniós csúcsra

Magyar Péter Brüsszelből üzent

Energiadrágulás és költségvetési csata: nagy a tét az uniós csúcson

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.16. péntek, 18:00
Keleti Arthur
kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta nem látott roppanás a tőzsdéken, világszerte megütötték a kedvelt alapokat

Évek óta nem látott roppanás a tőzsdéken, világszerte megütötték a kedvelt alapokat

Súlyos veszteségeket szenvedtek a globális hedge fundok ezen a héten, miután a mesterségesintelligencia-befektetések hirtelen korrekciója széles körű eladási hullámot indított el – derül ki a Goldman Sachs prime broker üzletágának friss jelentéséből. A legnagyobb csapást az ázsiai fókuszú alapok szenvedték el. A befektetések témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megmozdult a forint, nem minden devizával szemben alakult jól a péntek reggel

Megmozdult a forint, nem minden devizával szemben alakult jól a péntek reggel

Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.

BBC
Business Sport Travel Science
Three children and teacher killed in US primary school shooting

Three children and teacher killed in US primary school shooting

The suspect was shot dead by a community member who followed him into the Oregon school, police said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 16. 06:12
Adventi vásárok versenye: káprázatos hír Budapestről
2026. október 15. 11:56
Elhunyt a híres magyar nótaénekes
×
×