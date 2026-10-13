Elhunyt a Breaking Bad fiatal sztárja

A színész hétfőn, a texasi otthonában hunyt el, a menedzsmentje közlése szerint öngyilkosság következtében – írja a BBC.

„Mély fájdalommal osztjuk meg a hírt szeretett színészünk, filantrópunk és elkötelezett, a fogyatékossággal élők jogaiért küzdő aktivistánk, RJ Mitte tragikus haláláról”

– írták.

A cerebrális parézis (CP, más néven infantilis cerebrális parézis vagy agyi bénulás) az agy fejlődése során bekövetkező nem progresszív (nem romló) sérülés, amely elsősorban a mozgást, a testtartást és az izomtónust érinti.

A színész 1992-ben született Mississippiben, és nevelőszülőknél nevelkedett. Tíz évvel ezelőtt a Guardiannak adott interjújában beszélt arról, hogy nyolcéves korában tudta meg, hogy örökbe fogadták, de nem érdekelte, mert sosem érezte, hogy ne szeretnék őt.

Mitte 15 éves korától alakítotte Walter White Jr-t, Bryan Cranston fiát a Breaking Badben. 56 epizódban szerepelt a sokak szerint valaha készült legjobb televíziós sorozatban. Később több másik filmben is kapott szerepet, halála előtt néhány nappal még legújabb filmjét, a Talking to Strangers-t népszerűsítette.

A 2008 és 2013 között futó Breaking Bad 58 Emmy-jelölést kapott, és 16 díjat nyert, köztük kétszer a legjobb drámasorozat kategóriájában. A sorozat 2014-ben a színészek céhének díját is elnyerte a legjobb drámasorozat-szereplőgárda kategóriájában.

Búcsúznak a Breaking Bad sztárjai

Bryan Cranston, a Breaking Bad főszereplője Instagramon búcsúzott sorozatbeli fiától. Bejegyzésében arról írt, Mitte még csak 14 éves volt amikor kiválasztották a szerepre, amit örömmel és lelkesedéssel játszott. Hozzátette, akkor még tapasztalatlan volt, azonban később igazán kiváló színésszé vált.

Kitért arra is, hogy a hírek szerint a színész öngyilkosságot követett el. „Különösen megrázó, hogy véget vetett az életének. Miért? Pár hete még írtunk egymásnak, hogy mikor tudnánk találkozni. Nem tudom, vajon ez a találkozó változtatott volna-e a jövőjén. De azt tudom, hogy szerettem őt, és remekül éreztem magam vele a sorozat forgatásán, és azután is. Hiányozni fogsz, fiam” – fogalmazott.

Forrás: Getty Images - A Breaking Bad főszereplői - balról RJ Mitte, Bryan Cranston, Anna Gunn és Aaron Paul

Dean Norris, aki Hank Schradert, a DEA (kábítószer-ellenes hatóság) ügynökét, és egyben a főszereplő Walter White sógorát is játszotta azt írta, hogy bár RJ nem a fia volt a sorozatban, mindig úgy vigyázott rá a forgatáson.

Aaron Paul, aki a sorozat egyik főszereplőjét, Jesse Pinkmant alakította, a halálhírrel kapcsolatban azt mondta, tanácstalan és összetört a szíve. „RJ, szeretlek, barátom. Hiányozni fogsz. És bárki is olvassa ezt, kérlek, tudd, hogy szeretnek, és nem vagy egyedül. Mindig emlékezz erre” – mondta.

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