Rókusfalvy Pál: ma már minden apropóra lehet pezsgőt bontani, ezt szeretnénk megmutatni

Etyek régóta házigazdája a pezsgőnek – Az etyeki eredetvédett pezsgő tudatos folytatása annak a munkának, amit 140 évvel ezelőtt Törley József elkezdett ezen a borvidéken –, és mint ilyen, az elmúlt időszakban eseményeket, konferenciákat szerveztünk. Most kifejezetten a pezsgő szerelmeseinek szeretnénk egy olyan eseményt, Pezsgőünnep néven, a fókuszt az élményre, a pezsgő adta különböző kulturális lehetőségekre helyezve, elsősorban a fogyasztókra, az élményre koncentrálva, beszélgetésekkel, különböző pezsgők bemutatásával – mondta az InfoRádióban Rókusfalvy Pál, a szeptember 4-i Etyeki Pezsgőünnep házigazdája.

Az etyekieken kívül az ország legkomolyabb pezsgős vidékein át egészen a Kárpát-medence különböző részeiről érkeznek pezsgőkészítők, akikkel nem konferencia-jellegű, hanem kisebb, a pezsgőhöz kapcsolódó kulturális beszélgetéseket szerveznek, melyeken részt vesznek még más ismert emberek, például borszakírók és sommelier bajnokok, vagy Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó.

Rókusfalvy Pál hozzátette: a pezsgőkultúra nagyon erős a Kárpát-medencében. A 19. század vége óta pezsgőüzemek tucatai jelentek meg az ország különböző részein, és most „reneszánszát éli ez az időszak. Most is ünnepelni fogjuk a pezsgőt, ami ma már a hétköznapi életünket is ünneppé teszi”.

Beszélt arról is, hogy reményei szerint az már a múlt, hogy a magyarok csak nagyobb ünnepekkor fogyasztanak pezsgőt, és ennél jobban a megjelenik ez az ital a hétköznapokba. Globális trend is, hogy ma már minden apropóra lehet pezsgőt bontani, egy baráti találkozóra, egy esti közös grillezésre – ezt is szeretnék a vendégeknek megmutatni.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.