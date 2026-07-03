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Szilágyi Tibor színművész.
Nyitókép: Nagy Ervin/Facebook

Nagy Ervin megható üzenettel búcsúzik Szilágyi Tibortól

Infostart / MTI

Szilágyi Tibor egyike volt azoknak a megkerülhetetlen, monumentális pilléreknek, akikre a szakmánk, a színházunk és a mozgóképes kultúránk épült - írta a kultúráért felelős államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.

Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező életének 83. évében hunyt el családja körében július 2-án.

„Elment egy óriás” – hangsúlyozta bejegyzésében Nagy Ervin, hozzátéve, hogy Szilágyi Tibor „mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot”.

Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve – emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, „Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg”.

„Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!” – zárta sorait Nagy Ervin.

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Kezdőlap    Belföld    Nagy Ervin megható üzenettel búcsúzik Szilágyi Tibortól

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