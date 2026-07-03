Nagy Ervin megható üzenettel búcsúzik Szilágyi Tibortól

Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész és rendező életének 83. évében hunyt el családja körében július 2-án.
„Elment egy óriás” – hangsúlyozta bejegyzésében Nagy Ervin, hozzátéve, hogy Szilágyi Tibor „mély orgánuma és intellektuális ereje azonnal uralta a színpadot”.
Generációk nőttek fel filmjeit és előadásait nézve – emlékeztetett az államtitkár, aki kitért Szilágyi Tibor szinkronszerepeire is: mint írta, „Hollywood legnagyobbjai, köztük Walter Matthau és Jean Reno is az ő hangján szólaltak meg”.
„Hiányozni fogsz a magyar művészeti életből. Isten veled, Kolléga Úr!” – zárta sorait Nagy Ervin.