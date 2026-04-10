Ötven magyar költő olvas fel verset szombaton

A Magyar Írószövetség és a Magyar Napló Kiadó által szervezett költészet napi rendezvényt, a 16. Versmaratont szombaton a Magyar Katolikus Rádió budapesti épületében tartják.

A Versmaratont 2011-ben alapította a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és az Írott Szó Alapítvány Oláh János író, költő, kiadóvezető kezdeményezésére.

Tájékoztatásuk szerint a Kárpát-medence legnagyobb költészet napi rendezvényének alapját Az év versei 2026 antológia adja, amelyet a Magyar Napló Kiadó 2002 óta jelentet meg. A 2026-os kötet szerkesztői Luzsicza István költő, szerkesztő, kritikus és Iancu Laura költő, író, néprajzkutató.

A program során az antológiában szereplő kilencven költő közül 53 – határon túli, szórványban élő és anyaországi alkotó – lép színpadra a magyar költészet napján, reggel 10 és este 21 óra között, óránkénti bontásban. Az egyes blokkokban 4-5 költő mutatkozik be.

A felolvasásokat beszélgetések kísérik: a résztvevőket költőtársak, irodalmi szerkesztők és újságírók kérdezik, így a közönség átfogó képet kaphat a kortárs magyar költészet sokszínűségérő.

