2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Pixabay
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Simonyi János

Infostart

A Jogi esetek című tévéműsor egykori rendezője 88 éves volt.

Nyolcvannyolc éves éves korában elhunyt Simonyi János, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori rendezője. A hírt a rendező közösségi oldalán osztották meg a családtagjai – vette részre az Index.

A rendező március 29-én, vasárnap hunyt el a Facebook-bejegyzés szerint.

Simonyi János a Színház- és Filmművészeti Főiskola 1972-es évfolyamán diplomázott adásrendezőként, majd a Magyar Rádióban nagy sikert aratott rengeteg rádiójátékával és zenei műsoraival. Később a Magyar Televízióban dolgozott, ahol egyebek mellett a Jogi esetek című műsor rendezője volt.

Családja hozzátette, hogy szűk körű temetést terveznek.

A rendezőtől a Facebookon egykori kollégája, a dramaturgként dolgozó Palotás Ágnes így búcsúzott: „az utóbbi években már csak telefonon beszéltünk, egy-két hetente meghánytuk-vetettük a politika történéseit, egészségi állapotunk alakulását, vagy épp felidéztük a legendás rádiós évek emlékezetes pillanatait – ebben mindenképpen te voltál a jobb. Hiába biztattalak, hogy könyvet kéne írnod ezekről, minden erre predesztinált volna, páratlan műveltséged, pompás humorod, remek memóriád, amivel a legapróbb részletekre is pontosan emlékeztél, az összes sztorit szinte nyomdakészen fel tudtad idézni. Fontos és rendkívül szórakoztató, tanulságos könyv lett volna – de ez már sosem fog elkészülni. Már most nagyon hiányzol. Olyan jó lenne hinni, hogy egyszer, valami másik dimenzióban lévő Négyszögletű Kerek Erdőben újraalakulhat az a bizonyos Bruckner brigád…”

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

