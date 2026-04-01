Meghalt Simonyi János

Nyolcvannyolc éves éves korában elhunyt Simonyi János, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió egykori rendezője. A hírt a rendező közösségi oldalán osztották meg a családtagjai – vette részre az Index.

A rendező március 29-én, vasárnap hunyt el a Facebook-bejegyzés szerint.

Simonyi János a Színház- és Filmművészeti Főiskola 1972-es évfolyamán diplomázott adásrendezőként, majd a Magyar Rádióban nagy sikert aratott rengeteg rádiójátékával és zenei műsoraival. Később a Magyar Televízióban dolgozott, ahol egyebek mellett a Jogi esetek című műsor rendezője volt.

Családja hozzátette, hogy szűk körű temetést terveznek.

A rendezőtől a Facebookon egykori kollégája, a dramaturgként dolgozó Palotás Ágnes így búcsúzott: „az utóbbi években már csak telefonon beszéltünk, egy-két hetente meghánytuk-vetettük a politika történéseit, egészségi állapotunk alakulását, vagy épp felidéztük a legendás rádiós évek emlékezetes pillanatait – ebben mindenképpen te voltál a jobb. Hiába biztattalak, hogy könyvet kéne írnod ezekről, minden erre predesztinált volna, páratlan műveltséged, pompás humorod, remek memóriád, amivel a legapróbb részletekre is pontosan emlékeztél, az összes sztorit szinte nyomdakészen fel tudtad idézni. Fontos és rendkívül szórakoztató, tanulságos könyv lett volna – de ez már sosem fog elkészülni. Már most nagyon hiányzol. Olyan jó lenne hinni, hogy egyszer, valami másik dimenzióban lévő Négyszögletű Kerek Erdőben újraalakulhat az a bizonyos Bruckner brigád…”