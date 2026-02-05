A Hősök terén, gyertyagyújtáson búcsúzhat az ország Fenyő Miklóstól, megvan az időpont

A szervezők azt kérik, hogy a gyászolók egy mécsessel vagy egy szál virággal érkezzenek a nyilvános megemlékezésre – írja a hvg.hu.

A Hungária frontembere 78 éves korában halt meg. Több mint két héttel előtte tüdőgyulladással került kórházba, és bár arról érkeztek hírek, hogy a betegségéből lassan felépül, azt is lehetett tudni, hogy a szövődményeivel komoly küzdelem zajlott.

Az esemény Facebook-oldala szerint a rendezvény péntek este 18 és 21 óra között lesz.

Mint írják, „az eseményen megjelennek Miki barátai és családtagjai is, illetve ott lesz Dj. Várkonyi Attila és Dj. Rákász Béla is, hogy gondoskodjanak a zenei aláfestésről”. Mindenkit várnak szeretettel, az esemény szervezője a Budapesti Showszínház üzemeltetője a KultúrDoktor Management Kft.