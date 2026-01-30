ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.33
usd:
321.6
bux:
128831.58
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elhunyt Catherine OHara Emmy-díjas, kanadai születésű, amerikai színésznő, humorista, író, énekesnő, akit leginkább vígjátékokból, például a Reszkessetek betörőkből ismert a világ.
Nyitókép: Robby Klein, Getty Images for IMDb

Gyászol a művészvilág

Infostart / MTI

Elhunyt Catherine O'Hara Emmy-díjas, kanadai születésű, amerikai színésznő, humorista, író, énekesnő, akit leginkább vígjátékokból, például a Reszkessetek betörőkből ismert a világ.

Los Angeles-i otthonában rövid ideig tartó betegség után, 71 évesen hunyt el pénteken - közölte ügynöksége, a Creative Artists Agency.

Pályafutását a hetvenes években kezdte. Első fontosabb televíziós szerepét 1975-ben kapta meg, John Candy és Dan Aykroyd oldalán játszott a kanadai Coming Up Rosie című komédiában. A világ Kate McCallisterként, Kevin édesanyjaként ismerte meg a Reszkessetek, betörők! (1990) és a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban (1992) című családi filmekből.

Tim Burton több filmjében szerepelt, például Beetlejuice-ban vagy a Karácsonyi lidércnyomásban. A Schitt's Creek című sorozattal két Canadian Screen Awards díjat szerzett, mely Kanada legnevesebb filmes díjának számít.

Özvegye Bo Welch látványtervező, rendező, fiuk pedig Matthew és Luke.

Kezdőlap    Kultúra    Gyászol a művészvilág

színésznő

reszkessetek betörők

catherine ohara

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Nem véletlenül alakult ki polgárháborús helyzet az amerikai Minnesotában, azután, hogy a Bevándorlási és Vámhivatal, azaz az ICE ügynökeit az államba vezényelték – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A külpolitikai szakértő hangsúlyozta: a népes szomáliai kisebbség, az állam demokrata vezetése és a bevándorláshoz való liberális viszonyulása is hozzájárult ahhoz, hogy komoly a feszültség, illetve az ICE ügynökei is erőszakosabban léptek fel, és lelőttek két embert.
 

Trump elárulta, kit jelöl a jegybank élére

Kuba a következő amerikai célpont? Donald Trump meghökkentő rendeletet írt alá

Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Vérengzés a piacon, zuhannak a tőzsdék, lemészárolják az év egyik legjobb befektetését!

Pénteken folytatódik az amerikai tőzsdék zuhanása, csütörtökön a Microsoft, pénteken már az Apple rántotta le a tech szektort. Ehhez képest Európában enyhe emelkedéssel zártak az indexek: megadta a lendületet az euróövezet vártnál erősebb GDP-növekedési adata. Eközben viszont tovább folytatódik a volatilitás a nyersanyagpiacokon, az arany és az ezüst árfolyama este már nehéz kőként zuhan, de ugyanez igaz a rézre és palládiumra, valamint az olaj is korrigál a tegnapi rali után. Utóbbiak összefüggésben állnak a dollár erősödésével és azzal, hogy Donald Trump végre megnevezte jelöltjét az amerikai jegybankelnöki posztra. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő bejelentést tett a Kifli: ez minden magyar vásárlót érint

Elképesztő bejelentést tett a Kifli: ez minden magyar vásárlót érint

Hat éve működik Magyarországon a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata, amely ez idő alatt több mint 10 millió rendelést szállított ki, és árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére nőtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

US justice department releasing more than three million pages from Epstein files

More than 2,000 videos and 180,000 images are included in the release of documents related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 21:05
Sikló, Libegő – Nem úgy lesz, mint eddig volt
2026. január 30. 14:35
A jövő múzeuma és gyűjteményi központja épül Debrecenben
×
×
×
×