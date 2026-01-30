Gyászol a művészvilág

Los Angeles-i otthonában rövid ideig tartó betegség után, 71 évesen hunyt el pénteken - közölte ügynöksége, a Creative Artists Agency.

Pályafutását a hetvenes években kezdte. Első fontosabb televíziós szerepét 1975-ben kapta meg, John Candy és Dan Aykroyd oldalán játszott a kanadai Coming Up Rosie című komédiában. A világ Kate McCallisterként, Kevin édesanyjaként ismerte meg a Reszkessetek, betörők! (1990) és a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban (1992) című családi filmekből.

Tim Burton több filmjében szerepelt, például Beetlejuice-ban vagy a Karácsonyi lidércnyomásban. A Schitt's Creek című sorozattal két Canadian Screen Awards díjat szerzett, mely Kanada legnevesebb filmes díjának számít.

Özvegye Bo Welch látványtervező, rendező, fiuk pedig Matthew és Luke.