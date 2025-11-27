ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Első Kínai Császár Mauzóleum Múzeuma, Hszian
Nyitókép: Szépművészeti Múzeum

Lélegzetelállító tárlat nyílik a több ezer éves kínai agyagkatonákból a Szépművészeti Múzeumban

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Péntektől látogatható a Szépművészeti Múzeumban „Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái” tárlat, több mint százötven ókori műtárgyat, köztük az első császár terrakotta-hadseregéből tíz eredeti példányt mutat be. Az InfoRádió Fajcsák Györgyi kurátortól érdeklődött a páratlan kiállítás részletei iránt.

Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái című Szépművészeti-tárlat a hadakozó fejedelemségek korában sok kínai fejedelemség közül felemelkedő Csin állam korszakát mutatja be kezdésként, majd ezen állam császársággá válásával folytatódik, ami az első kínai császár korszaka. Ez bár nagyon rövid volt,

mindössze 11 évig tartott Krisztus előtt 221 és 210 között, viszont megalapozta mindazt, amit a későbbi Kína a császárság korában felépített, és ami gyakorlatilag a XX. század elejéig kínai császárságként működött.

A kiállítás, mint Fajcsák Györgyi kurátor az InfoRádióban elmondta, a császárság megalapozásával, illetve megerősödésével, a Han dinasztia korával folytatódik. Két olyan síranyag áll a figyelem középpontjában, amiben a temetkezés, a túlvilágról való gondolkodás, elképzelés, illetve a sírokba eltemetett és a mindennapi életet nagyon jól tükröző tárgyak életre keltik a korabeli Kínát.

„Az első kínai császár idején az volt az elképzelés, hogy a halál pillanatában az egyik lélek távozik a testből, és elindul a Halhatatlanok birodalmába egy nagy veszedelmekkel teli úton, a másik lélek pedig a testben marad, és ennek a jól tartására, táplálására, az egykori életterének a megfelelő biztosítására helyeztek a halott köré az eredeti életét megidéző tárgyakat. Az volt az elképzelésük, hogy amilyen az életbeni állapot, körülmény volt, ugyanolyat kell a sírba, a halott mellé létrehozni a túlvilágra is, hogy mindazok a tárgyak, környezetében élő egykori emberek idézzék meg az életét, és kísérjék a túlvilágon is. Utána ez lélek, ami először még a sírban maradt, egy bizonyos idő után szintén távozik, de addig is jól kellett tartani, ezt jelképezik a tárgyak” – mondta.

A kiállításon az embernagyságú katonák állnak a középpontba. Ezekhez kemény cserepet használtak fel, festették, lakkozták őket. Az egyik feltárt síregyüttes Csin Si Huang-tié, az első kínai császáré, akinek a hadseregét ilyen módon formálták meg. Az ő múltjáról a kurátor elmondta: 1974-ben, véletlenül bukkantak rájuk, amikor kutat ástak a környéken kínai parasztok. Ez volt az az időszak, amikor a kulturális forradalom idejét élte Kína, elképesztő szegénység és éhezés volt, a vízért pedig kutakat kezdtek ásni, így került felszínre megannyi, földszellemnek nevezett arc, kemény cserépfigura. A császár sírjától mintegy másfél kilométerre keletre talált régészeti lelőhelyárokban pedig a hadserege életnagyságú másolatát tárták fel a régészek.

„Valójában az az igazán izgalmas ebben, hogy korabeli kínai források nem szólnak a létezéséről, arról, hogy ez ténylegesen a kínai császár sírját védő hadsereg lenne, ugyanakkor amikor föltárták ezeket a régészeti árkokat, akkor teljesen szabályos hadrendben elhelyezett hadsereget találtak a föld alatt, amelyeknek a figuráit, eredeti elhelyezését rekonstruálva nagyon szépen kirajzolódik, hogy milyen volt a gyalogos hadtest, abban hol kaptak helyet azok a hadmozdulatokat irányító vezetők, akik kocsiról irányították a gyalogos hadtest mozgását, hogyan sorakozott föl 11 hadoszlopban a hadsereg, szélein két-két emberrel, a középső hadoszlopokban pedig négy-négy emberrel. Elképesztően sok információt hordoz mindez a korabeli hadviselésről, hiszen

a katonák vértezete, viselete mind-mind kirajzolódik a szobrokról, arról nem beszélve, hogy mindegyik katona teljesen egyéni arckifejezéssel, hajviselettel áll előttünk,

tehát nagyon-nagyon színes és nagyon látványos ez a világ” – emelte ki Fajcsák Györgyi.

A tárlat mindegyik tárgya más és más szempontból fontos, de kiemeltként említett közülük egy ülő-fekvő gyékénynehezéket, amely egy fekvő ragadozó formáját hordozza. Ez azért is fontos, mert ekkor még nem volt széken ülő nép a kínai. Mindenesetre ez a tárgy is azt mutatja, mennyire odafigyeltek az ehhez hasonló aranyozott bronz használati tárgyak megformálására is. Az ilyenek védték a sírba tett halottat az ártó erőktől, a való életben pedig hatalmat, erőt demonstráltak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Lélegzetelállító tárlat nyílik a több ezer éves kínai agyagkatonákból a Szépművészeti Múzeumban

kínai

szépművészeti múzeum

kiállítás

agyagkatona

fajcsák györgyi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 12:00
Újra Heaven Street Seven!
2025. november 26. 22:00
Ömlik a pénz Gene Hackman elárverezett hagyatékából
×
×
×
×