2025. november 25. kedd
PRYOR, OKLAHOMA - AUGUST 29: Marilyn Manson performs in concert during Rocklahoma at Rockin Red Dirt Ranch on August 29, 2025 in Pryor, Oklahoma.
Nyitókép: Gary Miller/Getty Images

Jövőre újra Budapestre látogat Marilyn Manson

Infostart / MTI

A provokatív rocksztár elég régen, 2017-ben járt utoljára hazánkban, akkor is a Budapest Parkban nézhették meg egyedi produkcióját a rajongók.

Jövő nyáron újra Marilyn Manson-koncert lesz Magyarországon. A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert amerikai rocksztár és zenekara 2026. július 22-én a Budapest Parkban lép fel.

Az együttes tavaly indult ismét turnéra One Assassination Under God – Chapter 1 című, sorrendben tizenkettedik stúdiólemezével. Jövőre csaknem egy évtized után térnek vissza Magyarországra – közölte a szervező Live Nation kedden.

A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar – és az énekes, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg. A kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció.

Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál. A hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg 1996-ban a csapat számára. Marilyn Manson nemrég Instagramján lebegtette be, hogy hamarosan érkezik a tizenharmadik nagylemez, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhat dalokat a közönség.

Mansonnak ez az első nemzetközi turnéja azóta, hogy Evan Rachel Wood színésznő, majd később számos nő szexuális zaklatással, nemi erőszakkal, bántalmazással vádolta meg a sztárt. Vádat végül nem emelt az ügyészség elévülés miatt, valamint a bizonyítékokat sem találták elégségesnek.

A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert Marilyn Manson legutóbb 2017-ben a Budapest Parkban lépett fel, előtte 2009-ben a VOLT Fesztiválon játszott.

Marilyn Manson a zenélés mellett más művészetekben is aktív: képeket fest, valamint több filmben és sorozatban játszott.

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
