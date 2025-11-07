Kiállítják a titkos Habsburg-ékszereket

Maguk az egykori osztrák császári család tagjai rendelkeztek 1940-ben az ékszerek Québecbe szállításáról, amikor elmenekültek a nácik elől – közölték az érintettek egy tanácsadó cég közvetítésével.

Az értékes ékszerek között van a híres Firenzei gyémánt, valamint Mária Terézia császárnő és Mária Antónia francia királyné számos ékszere.

A gyűjtemény hollétét a család titokban tartotta, ugyanis

az 1989-ben elhunyt Zita királyné, IV. Károly, az utolsó magyar király – I. Károly néven az utolsó osztrák császár – özvegye úgy rendelkezett, hogy az ékszerek legkorábban 2022-ben kerülhetnek a nagyközönség elé.

„I. Károly császár és Zita császárné leszármazottaiként nagy büszkeséget érzünk és megtiszteltetésnek tartjuk, hogy megoszthatjuk a nagyközönséggel kulturális és történelmi szempontból egyaránt jelentős magánékszereinket” – idézték Habsburg Károlyt, az Osztrák-Magyar Monarchia trónján 1918-ig ülő I. Károly unokáját.

„Ki szeretnénk fejezni hálánkat Kanada népének, amely menedéket nyújtott a családunknak 1940-ben, rendkívül nagy kihívásokat jelentő körülmények közepette megvédelmezve bennünket. Az ország és népe iránti megbecsülésünk jeléül örömmel állítjuk ki a megóvott családi ékszereket Kanadában, ahol új otthonra leltek.”

A Habsburg-koronaékszereket, amelyek az Osztrák Köztársaság tulajdonába kerültek, Bécsben őrzik. A Habsburg család magán ékszergyűjteményét azonban jogi okokból nem érintette az állami kisajátítás a család közleménye szerint.

