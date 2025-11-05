ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Egy éve csendben lábadozik sztrókjából a Nemzeti 26 éves, pályaelhagyó színésznője

Infostart

Újra kellett tanulnia beszélni, de élni is, ma már Pécsett él és házat épít Martos Hanga.

Martos Hanga, a Nemzeti Színház 26 éves színésznője egy évvel ezelőtt, előadás közben, a színpadi takarásban kapott sztrókot egy agyi aneurizma miatt, ami átmenetileg lebénította a jobb oldalát.

Mint a Színház Online összefoglalójából kiderül, a színésznő a Borsnak adott interjújában elmondta, a kezdeti tünetek nem voltak egyértelműek, a helyzet pedig peches: egy bolgár rendező előtt kezdett öntudatlanul is összevissza beszélni, akkor nem derült ki, hogy baj van, ráadásul utána futni is elment, ami után az öltözőben aludt egyet, és bár fáradtnak érezte magát, semmi komolyra nem gondolt.

Aztán egy széken ülve nem bírt felállni, és egy előadás takarásában utolérte a baj, elakadt a szövegben, amiből még kimentették, de a takarásban sztrók érte, majdnem kórházba sem vitték, de ő ragaszkodott hozzá, a mentőautóban pedig további problémák jelentkeztek, el is vesztette eszméletét.

Martos Hanga beszámolt arról, hogy a teljes felépülés érdekében „a mozgást, a beszédet is újra kellett tanulnia”. A gyógyulási folyamat és a krízis azonban gyökeresen megváltoztatta az élethez való hozzáállását. A színésznő felmondott a színháznál, Pécsre költözött, ott épít házat. Döntését azzal indokolta: „Már nem vagyok ugyanaz, de nem is akarok az lenni. Újra tanulok élni. Tudom, milyen törékeny az élet és milyen szerencsés vagyok. Most, egy évvel a sztrók után, hazaköltöztem Pécsre, felmondtam a színházban, és építjük a közös házunkat. Nagyon nehéz volt. Azt éreztem, választanom kell a karrierem és a párkapcsolatom között, és az élet megkönnyítette a döntést. Teljesen más lettem az agyvérzés óta: sokkal türelmesebb vagyok, és rájöttem, nem számít semmi az életben, ami miatt érdemes lenne háttérbe szorítani magam. Nem akarok megfelelni senkinek.”

Martos Hanga szerint a sztrókhoz a korábbi pánikbetegsége vezethetett, amit a koronavírus idején a színházak bezárása okozta bizonytalanság váltott ki.

24 ÓRA
