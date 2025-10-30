ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Szívrohamban meghalt a Kaliforniába jöttem színésze

Infostart

Floyd Roger Myers, aki még gyermekszínészként, a fiatal Will Smitht alakítva tűnt fel a Kaliforniába jöttem (The Fresh Prince of Bel-Air) című sorozatban, szívrohamban halt meg marylandi otthonában szerda hajnalban – közölte az édesanyja.

Floyd Roger Myers Jr.-t a legtöbben a Kaliforniába jöttem harmadik évadából ismerhetik, ahol a fiatal Will Smitht alakította egy visszaemlékezéses epizódban. Ugyanabban az évben szerepelt a The Jacksons: Az amerikai álom című tévéfilmben is, amely a Jackson család felemelkedését mutatta be, Myers pedig a fiatal Marlon Jacksont formálta meg.

A People szerint Myers halálát szívroham okozta. Édesanyja, Renee Trice a TMZ-nek elmondta, hogy fiával még néhány órával a halála előtt beszélt. Hozzátette: az elmúlt három évben a fia három szívinfarktuson is átesett – idézi az Index.

A színész négy gyermeket hagyott hátra, és testvére, Tyree Trice adománygyűjtést indított a temetési költségek fedezésére. A család emlékezése szerint Myers „odaadó édesapa, szerető testvér és barát volt, akinek nevetése és kedvessége mindenkire hatással volt”.

A színész társalapítója volt a The Fellaship Men’s Group nevű közösségnek, amely férfiakat segített abban, hogy „vezetőként, gyógyulva és fejlődve” éljenek. A szervezet is búcsúzott tőle közösségi oldalán: „Nyugodj békében, testvérünk. Az ügyet, amit elkezdtél, folytatjuk a tiszteletedre” – írták.

