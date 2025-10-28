ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Budapest, 2014. február 20. Pásztor Erzsi színésznő a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 7-es stúdiójában. A műsorban a színész munkásságára emlékeznek vissza pályatársaival. MTVA/Zih Zsolt
Nyitókép: MTVA/Zih Zsolt

A színpadon érezte, hogy baj van – eltört Pásztor Erzsi válla

Infostart

Egy korábbi esés következtében először csak repedés alakult ki a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő vállában, ami aztán töréssé súlyosbodott az erőltetéstől.

Pásztor Erzsi a Blikknek elmondta, a Játékszín színpadán már érezte, hogy valami gond van, ugyanis a Nyolc nő című darabban kerekesszékben ül, és amikor hajtania kellett a kelléket, egyre erősödött a fájdalom.

Kiderült, hogy a korábban megrepedt jobb válla az erőltetés következtében el is tört. Mint mondta, jelenleg teljesen kiszolgáltatott, erős kötés van a jobb karján, de a ballal nem tud mindent egyedül megoldani, minden mozdulatnál fájdalmat érez. Lánya jár át hozzá segíteni, azonban most ő is beteg.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, a a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja november 3-án megy legközelebb orvosi vizsgálatra, addig pedig nem tud a színpadra sem visszatérni, ezt pedig elmondása szerint még jobban fájlalja, mint a sérülést.

