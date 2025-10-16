Új tagokat választott a Magyar Művészeti Akadémia

A magyarországi kultúra struktúrájában mindenkinek megvan a maga szerepe: a művésznek az, hogy alkosson, segítsen megújítani a gondolkodást és kérdéseket tegyen fel, az akadémiai közegnek az, hogy segítsen elmélyíteni a kultúrát és a közönség elé tárni azt, az oktatásnak, hogy lehetővé tegye a következő generációk számára, hogy emlékezzenek a múltra és legyenek nyitottak a jövőre, a kultúrpolitikáé pedig az, hogy teremtsen az országban olyan körülményeket, amelyben mindez virágozni tud. A cél, hogy Magyarország kultúrája prosperáljon - mondta Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a közgyűlést megnyitó beszédében.

Úgy fogalmazott:

"egy olyan Magyarországért dolgozunk, amely zászlóshajója az európai kultúra összetettségének, amely őszinte és magas nívóval reprezentált, és amely vallja az idézetet, miszerint korunk lényege a művészetben sűrűsödik össze".

Kiss-Hegyi Anita kiemelte, hogy Magyarországnak erős képviseletet biztosít az a huszonnégy országban működő huszonhat külföldi magyar kulturális intézet, amelyek munkája az MMA szakmai rálátásával kiegészülve egy olyan együttműködést biztosíthat, amely megsokszorozhatja a magyar kultúra nemzetközi képviseletét.

Turi Attila, az MMA elnöke elmondta, hogy a közgyűlés elfogadta a beszámolókat az elnök és az elnökség, a tagozatok, a regionális munkacsoportok, valamint a bizottságok munkájáról az év elejétől idén július 31-ig eltelt időszakra vonatkozóan, továbbá az MMA felügyelő testülete beszámolóját a 2024. októberi közgyűlés óta végzett munkájáról.

Az MMA postumus honoris causa címet adományozott az elnökség előterjesztése alapján Fülöp Viktor (1929-1997) táncművész, Kovács Dénes hegedűművész, Martin György (1932-1983) néprajzkutató és Zolnay Pál (1928-1995) filmrendező részére. A köztestület alapszabálya szerint a testület azon személyeket tüntetheti ki a címmel, akik életük során kimagasló művészi tevékenységet folytattak, a köztestület megalakulása előtt vagy azt követően tagjelöltként, megválasztásuk előtt elhunytak, és nem voltak az MMA társadalmi szervezet tagjai.

A közgyűlés döntött a rendes tagságra jelöltek megválasztásáról

A határozat értelmében az akadémia rendes tagjává választották Szarvas Péter és Viszlai József építészeket, Kabay Barna filmrendezőt, Ádám Gyula fotóművészt, Felsmann Tamás tervezőgrafikust, L. Simon László író, költőt, Zalán Tibor költőt, Szotyori László festőművészt, Eszik Alajos képzőművészt, Prokopp Mária művészettörténészt, Fazekas Lajos fazekasmestert, Gosztonyi Zoltán faragómestert, Hirtling István és Esztergályos Cecília színművészeket, Bazsinka József tubaművészt és Keller András hegedűművészt.

Döntöttek az új, levelező tagok felvételéről is

Az Építőművészeti Tagozatra Szőke László építészt és Zsigmond László építészt vették fel, a Film- és Fotóművészeti Tagozatra Almási Tamás filmrendezőt és Apáti-Tóth Sándor fotóművészt, az Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatra Attalai Zita cipőtervező iparművészt, Minya Mária keramikusművészt és Tóth Zoltán ékszertervező iparművészt. Az Irodalmi Tagozat Győrffy Ákos költővel bővült, a Képzőművészeti Tagozat Szabó Ábel festőművésszel és Iski-Kocsis Tibor festőművésszel, a Művészetelméleti Tagozat Lovász Irén néprajzkutatóval, népdalénekessel, a Népművészeti Tagozat B. Kovács István néprajzkutatóval és Horváth Szilárd pedagógussal, a Színházművészeti Tagozat Koncz Gábor színművésszel és Szlávik István díszlettervezővel, a Zeneművészeti Tagozat pedig Balog József zongoraművésszel.

Tóth Klára filmesztéta a közgyűlés végén napirenden kívül szót kérve hiányolta, hogy az eseményen nem méltatták Krasznahorkai László Nobel-díját. Az írónak gratulálva kiemelte: elsősorban a művészi teljesítményre kell fókuszálni, és a Magyar Művészeti Akadémiának feladata, hogy elismerje azt, aki ilyen jelentős nemzetközi díjban részesül. Úgy fogalmazott: az írói munkásságot a nyilatkozatoktól el kell tudni választani.

Turi Attila igazat adott a felszólalónak, és elnézést kért a mulasztásért. Elmondta, hogy az MMA több felületen is gratulált az írónak, az MMA elnöksége nevében pedig külön levélben is gratulált Krasznahorkai Lászlónak.