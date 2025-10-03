Káel Csaba ománi–magyar opera világpremierjét rendezi Maszkatban

Az ománi királyi operaházat, a Royal Opera House Muscatot 2012-ben Kábúsz szultán nyitotta meg, aki nagy híve volt az operajátszásnak. Kábúsz bin Szaíd Ál Szaíd Oxfordban tanult fiatalon, és a londoni Covent Garden szerettette meg vele a műfajt. Elhatározta, hogy Ománban felépíti az Ezeregy éjszaka világát idéző operaházat a 2000-es évek elején.

A Royal Opera House befogadó intézmény, nincs saját társulata, zenekara, táncosai. „Az első bemutatott produkció 2012-ben Zeffirelli Turandotja volt, de az arab közönséget nem érdekelte a kínai hercegkisasszony története” – mondta el az InfoRádióban a Müpa vezérigazgatója. Ezután kerestek olyan műveket, amelyek közelebb állnak az ománi közönséghez. Így bukkantak rá Káel Csaba rendezésére, a Magyar Állami Operaházban bemutatott Mozart: Szöktetés a szerájból című produkcióra. A meghívás után a Szöktetés a szerájból harmadik bemutatója az ománi operaházban nagy sikert aratott. Ekkor kérték fel Káel Csabát, hogy készítsen egy arab operát a maszkati intézménynek.

„A bemutatót 2020-ban Kábusz szultán halála, majd a Covid-járvány is nehezítette, így a felkérés és a bemutató között nyolc év telt el” – árulta el a Káel Csaba. A Szindbád: Az ománi tengerész című operát Hisham Gabr szerezte. Az egyiptomi zeneszerzővel 2012-ben már dolgozott együtt a bahreini Nemzeti Színház nyitóelőadásában a Müpa vezérigazgatója.

Forrás: rohmuscat.org.om

Szindbádot Magyarországon, mint az Ezeregy éjszaka hősét ismerik, míg az omániaknak Szindbádról a kalandos tengerész jut eszükbe. A történet szövegkönyvét a szintén egyiptomi ​​Nader Salah el Din írta. "

„A mese története az igazságról, a hitről, a hazaszeretetről, illetve a családról szól, és a legendás arab kalandor egyik útját idézi fel. Omán a parfüméről és az illatiparáról híres, és egy neves ománi márka az opera tiszteletére készített egy Szindbád nevű parfümöt is” – ismertette a rendező, hozzátéve, hogy a történetben az elveszett kisasszony a parfüm illatát a tengereken követve tud hazatalálni.

Ománi és magyar kultúra találkozása

A Müpa a koprodukciós partnere a nagyszabású operának, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara szólaltatja meg és a Győri Balett táncosai is közreműködnek a különleges bemutatóban. Szendrényi Éva a díszlettervező, Wellich Rita pedig az opera jelmeztervezője. Az ománi tengerészt a magyar közönség is láthatja a Müpában, a Bartók Tavasz programjában.

„Az arab motívumokat európai hangzásokkal kombinálta a zeneszerző, így a darab egyszerre ismerős és különleges a fülnek. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kiegészült arab zenészekkel, sőt egy ománi tradicionális népzenei néptánccsoport is részt vesz a produkcióban” – mondta Káel Csaba. Az új opera ománi identitásban gazdag produkció, melynek jelmezeit és díszleteit ihlette az ország tradicionális viselete és természeti tájai. „Az ománi és a magyar kultúra színes kavalkádjának összefogásával készült el a darab” – foglalta össze a vezérigazgató.

A Royal Opera House Muscat-ban két alkalommal, október 3-án és 5-én is Szindbád kalandjait láthatják, október 4-én pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjével várják a közönséget.