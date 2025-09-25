ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.79
usd:
335.29
bux:
98297.04
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Leáldozhat a titkos tetoválóműhelyek korszaka

Infostart / MTI

A dél-koreai parlament csütörtökön egyhangúlag elfogadta a tetoválóművészekről szóló törvényt, amely 33 év után véget vet annak a gyakorlatnak, hogy tetoválást csak orvosok végezhetnek. A jogszabály külön engedélyezési rendszert hoz létre a tetoválóművészek számára, és két év múlva lép hatályba.

A döntés mérföldkőnek számít, mivel Dél-Korea az egyetlen iparosodott ország, ahol a tetoválások készítését orvosi tevékenységnek minősítették. A szigorú korlátozás egy 1992-es legfelsőbb bírósági ítéletre vezethető vissza.

Aki végzettség nélkül tetovált, akár öt év börtönbüntetést és több tízmillió vonos bírságot kaphatott.

A gyakorlatban azonban a több tízezres szakma a szürkezónában működött, titkos műtermekben, bizonytalan jogi helyzetben.

A jogszabályban a tetoválást és a féltartós sminket egységesen „tetoválási tevékenységként” határozzák meg, amelyet csak hivatalos engedély birtokában lehet végezni. Az engedélyhez kötelező higiéniai és biztonsági képzés társul. Továbbra is tiltott marad a tetoválás kiskorúaknál szülői beleegyezés nélkül, valamint a tetoválások eltávolítása nem orvosok számára.

Kezdőlap    Kultúra    Leáldozhat a titkos tetoválóműhelyek korszaka

dél-korea

orvos

tetoválás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

A magyar bajnok már csak azért kap több mint 8,5 millió eurót, hogy bejutott az Európa-liga alapszakaszába, amelyben csütörtök este lép először pályára. A sportközgazdász az InfoRádióban azt mondta, ha az FTC megnyerte volna a Qarabag elleni BL-playoffos párharcot, akkor tavalyi költségvetésének a felét kapta volna meg prémiumként. Úgy véli, reális esély van arra, hogy a zöld-fehérek az előző szezonhoz hasonlóan idén is kiharcolják az egyenes kieséses szakaszba jutást az EL-ben.
 

Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Dániában újabb repteret kellett lezárni drónok miatt, Aalborgban szerda éjjel állt le a forgalom. A város légikikötője nemcsak polgári járatokat fogad, hanem a dán különleges műveleti parancsnokság és a haditengerészet egységeinek is otthona.
 

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat – videó

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij az Axios hírportálnak adott interjút, ebben kitért a személyét érintő kérdésekre is. Elmondta, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.  Közben meg nem erősített információk szerint az indiai védelmi minisztérium arra készül, hogy két századnyi, ötödik generációs orosz Szu-57-es vadászgépet szerezzen be, ezen felül pedig további öt századnyi lopakodó repülőgépre vonatkozó szerződést ír alá, amelyeket helyben, licenc alapján gyártanának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leállhatnak a repülők: hatalmas sztrájk fenyeget, erre szinte lehetetlen felkészülni

Leállhatnak a repülők: hatalmas sztrájk fenyeget, erre szinte lehetetlen felkészülni

Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 16:10
Könyvözön a Bálnában: mutatjuk a díszvendégeket
2025. szeptember 25. 13:01
Gazdag életút ért véget – Elhunyt Bartusz György
×
×
×
×