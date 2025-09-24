ARÉNA
2025. szeptember 24. szerda
Nyitókép: budapestcontemporary.com/Gittinger Wine+Art

A természet a partnerünk: a kortárs művészet és a natúr borok is bizonyítják

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Harmadik alkalommal találkoznak a galériák és a művészek a közönséggel a Bálnában a "Budapest Contemporary" kortárs képzőművészeti kiállításon és vásáron. A csütörtökön kezdődő és vasárnapig tartó rendezvény látogatói megismerhetik a Gittinger Pince Wine+Art projektjét is, amelyről Vizi G. Attila közgazdászt, a Gittinger Pince alapítóját kérdezte az InfoRádió.

Azt kutatja, azt próbálja meg felderíteni a rendezvény Wine+Art standja, hogy az ember és a természet viszonya alapulhat-e felelősségteljes partnerségen, vagy a természetet továbbra is a kontroll és a kiaknázás eszközeként kezeljük. Vízi G. Attila szerint a partnerség célját nem szabad feladni, igyekeznek is olyan magyar és külföldi művészeket párbeszédbe állítani, akik erről a témáról máshogy gondolkodnak, más elképzelésekkel rendelkeznek.

"Lesznek hangok, textúrák, szobrok, videóinstalláció, és az egésznek az a célja, hogy megmutassa, igenis vannak válaszok. Különösen izgalmas az, hogy például egy japán és egy magyar művész, vagy egy spanyol és egy magyar művész eltérő válaszai egymás mellett lesznek kiállítva" – mondta a Gittinger Pince alapítója az InfoRádióban.

A standnál kóstolni is lehet, hiszen natúr (adalék- és beavatkozásmentes) borokat készít a pincészet: vegyszermentes szőlőből, almából spontán erjednek a borok és szűretlenül, derítetlenül, hozzáadott kén nélkül kerülnek a palackba.

"Az ilyen folyamat során a bor készítője – jelen esetben én –, igyekszik minél kevésbé dominálni a folyamatot, és így a Dominancia nevet kapta a stand is.

Kóstolni nemcsak bort lehet a standon, hanem tiszai ártérről érkező illatok is megtapasztalhatók lesznek, valamint egy tájkóstolón gyalogakácméz is kóstolható"

– sorolta Vizi G. Attila.

A Budapest Contemporary rendezvényről elmondta: nagyon szerteágazó találkozási lehetőségek nyílnak ilyenkor, hiszen a nemzetközi szcénából is érkeznek kurátorok, galéristák, gyűjtők, alkotók, és ez mind-mind segítség elsősorban a művészeknek, hiszen a vásár kereskedelmi célból jön létre, függetlenül attól, hogy a Gittinger Wine+Art standja egy nonprofit stand, ilyenformán kakukktojás. De a külföldi és a magyar művészek egymás mellett történő szerepeltetése hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők kurrens beszélgetésekben vehessenek részt.

"Tehát ilyen mondjuk az, hogy Illés Zsófiának az említett tájinstallációja a vízgazdálkodást és a tiszai ártéren történő gazdálkodást ökológiai szemlélettel közelíti, ami szépen rezonál a madridi Asunsción Molinos Gordon alkotásával, aki a víz mint közjószág fontosságárt leleníti meg egy totemoszlop formájában megjelenő szoborral, az alkotás az ősi vízhasználati tárgyakból épül föl" – mondta Vizi G. Attila, a Gittinger Pince alapítója.

Kultúra    A természet a partnerünk: a kortárs művészet és a natúr borok is bizonyítják

kiállítás

képzőművészet

vásár

budapest contemporary

vízi g. attila

gittinger pince

