ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.65
usd:
338.12
bux:
105206.44
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Mézeskalácsok a Mesterségek ünnepén, a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2025. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kézzel készült csodák a budai Várban

Infostart / MTI

„Amikor mindent digitalizálunk, akkor van igazán szükség arra, hogy valamit a két kezünkkel valósítsunk meg, mert így válik maradandóvá” – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap Budapesten, a Mesterségek Ünnepe hivatalos megnyitóján.

Kiemelte: az, hogy több mint ezer év után itt, a budai Várban együtt köszönthetjük egymást augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, István király döntésének is köszönhető, és annak a „kiállásnak”, hogy a magyarság megmaradt kereszténynek és a családok a csodálatos magyar kultúrát örökítik át generációról generációra.

„Emellett köszönhető a hivatásoknak, a mesterségeknek, amelyeknek az ünnepét most a budai Várban tesszük mindenki számára elérhetővé” – fogalmazott a miniszter, rámutatva, hogy a mesterségek a magyar kultúra részei. „Ezeket a mesterségeket úgy erősítjük tovább, hogy értéket adunk mindazoknak, akik a mesterségek iránt elkötelezettek ,és tisztelettel vagyunk mindenki más hagyománya és mestersége iránt” – szögezte le.

Budapest, 2025. augusztus 17. Csipkeverő a Mesterségek ünnepén, a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2025. augusztus 17-én. MTI/Bodnár Boglárka
Budapest, 2025. augusztus 17. Csipkeverő a Mesterségek ünnepén, a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2025. augusztus 17-én. MTI/Bodnár Boglárka

„A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab. A hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket” – idézte Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekest, népzenekutatót Böröcz László, Budavár polgármestere, hozzátéve, „ez a gondolat vezérfonalként kísért végig bennünket a közelgő, augusztus 20-ához kapcsolódó eseményeken”.

Kitért arra is, hogy a Mesterségek Ünnepének helyet adó budai Várban egykor milyen pezsgő kézműves élet zajlott, és hogy a források szerint a középkori Budán mintegy 79 különböző mesterség működött.

„Idén 800 magyar mester hozza el ide tudását, műhelyeit és történeteit”

– mondta Böröcz László, aki külön köszöntötte a díszvendég Azerbajdzsán mestereit, valamint azt a további 10 országból érkező 150 kézművest, akik által gazdag kultúrák kincseit ismerheti meg a magyar közönség.

„Egyre nagyobb a felelősségünk nekünk, közösségeknek. Legyen az egy oktatási, kulturális intézmény, egy civil szervezet, egy szakmai közösség, egy alkotóműhely vagy egy hivatásos mester a saját műhelyében” – emelte ki beszédében Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének (NESZ) elnöke.

„Mindaz, ami most minket körülvesz, nem létezhetne az átörökítők, a szerepvállalók nélkül, és az ország és a Kárpát-medence minden pontján rendre megvalósuló hasonló események nélkül sem” – hívta fel a figyelmet.

Hozzáfűzte, hogy ezért kell megtartani azt a kialakított szerkezetet, amit ezek a közösségek jelentenek. „Ezért kell megtartani mellette a formát és a létrehozott tartalmat. Mindezeket pedig így együtt kell továbbadnunk majd a következő nemzedék minden tagjának” – jelentette ki.

Budapest, 2025. augusztus 17. Kovács a Mesterségek ünnepén, a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2025. augusztus 17-én. MTI/Bodnár Boglárka
Budapest, 2025. augusztus 17. Kovács a Mesterségek ünnepén, a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2025. augusztus 17-én. MTI/Bodnár Boglárka

Az augusztus 17. és 20. között zajló népművészeti fesztiválon az érdeklődők csaknem ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg a budai Vár polgárvárosi részén, a Táncsics Mihály utcától a Szentháromság téren, a Tárnok utcán és a Tóth Árpád sétányon keresztül a Dísz térig.

A NESZ rendezésében megvalósuló programsorozat kiemelt témája idén a népi ékszer és viselet. A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg az ősi szakmákkal. Többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket.

A programon számos koncert és táncelőadás is lesz, mások mellett Bognár Szilvia, a Sarjú banda, a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, a Romengo és Lakatos Mónika, valamint a Fitos Dezső Társulat is színpadra lép. A színpadi produkciókat indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek színesítik, míg a FolkTREND divatshow közönsége népi ihletésű, újragondolt ruhákat tekinthet meg.

Kezdőlap    Kultúra    Kézzel készült csodák a budai Várban

budai vár

mesterségek ünnepe

augusztus 20.

böröcz lászló

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: konfliktusai miatt Izrael számára kiemelt stratégiai színtérré vált Afrika

Szakértő: konfliktusai miatt Izrael számára kiemelt stratégiai színtérré vált Afrika
Vannak olyan afrikai arab országok, melyeknek politikai vezetése lát bizonyos előnyöket az Izraellel való együttműködésben, az utca embere viszont ezt sokszor nem tolerálja, mert inkább arra figyel, mi történik Gázában – mondta az InfoRádióban Fodor Márk Joszipovics. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza ezzel együtt úgy véli, jelen helyzetben Izrael reputációja és legitimitása nem sérül olyan mértékben Fekete-Afrikában, mint a Nyugaton.
Be ne hódoljon Putyinnak! – Így könyörög most Európa Trump előtt

Be ne hódoljon Putyinnak! – Így könyörög most Európa Trump előtt

Ne hódoljon be Putyinnak – erre sürgetik Trump amerikai elnököt európai vezetők – a hétvégi, alaszkai amerikai-orosz csúcs után, ahol Vlagyimir Putyin a Donbász egészét kérte a békéért cserébe. Trump ma fogadja Zelensziij ukrán elnököt és valószínűleg alkukötésre sürgeti majd.
 

Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Miután pénteken Vlagyimir Putyin orosz vezetővel tárgyalt Donald Trump, a mai napon Volodimir Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban az amerikai elnök. De nemcsak az ukrán államfő utazik ma Washgingtonba: tegnap Ukrajnát támogató európai csúcsvezetők sora bejelentette, ők is részt vesznek a kulcsfontosságú megbeszélésen. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja vasárnap mindeközben arról beszélt, hogy az amerikai és orosz elnök pénteki találkozóján "robusztus" biztonsági garanciákról egyezett meg Ukrajna számára: Washington és Európa gyakorlatilag a NATO 5. cikkelyéhez hasonló védelmet biztosíthat Kijevnek. A donyecki fronton ezzel párhuzamosan sikerekről számoltak be az ukrán védelmi erők, a vezérkar szerint kiűzték az orosz csapatokat Pokrovszkból és több Dobropillja környéki településről. Cikkünk folyamatosan frissül a legfrissebb fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Országos Taxis Szövetség: óriási gond van a szakmában, tisztességtelen a verseny

Országos Taxis Szövetség: óriási gond van a szakmában, tisztességtelen a verseny

Ezek a taxisok kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel kénytelenek elfogadni a flottacégek által diktált feltételeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

Trump rules out Ukraine reclaiming Crimea or joining Nato ahead of Zelensky White House talks

The leaders of the UK, France and Germany will accompany Ukraine's president for crunch talks on ending Russia's war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 09:18
Indul a Szent István Nap legínycsiklandóbb része
2025. augusztus 17. 11:16
Már ma augusztus 20-a van, ami a budapesti programokat illeti
×
×
×
×