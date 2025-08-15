ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek Mária
Dave Mustaine, a Megadeth amerikai metálzenekar frontembere (b) és Kiko Loureiro gitáros a Barcelona Rock Fesztiválon adott koncertjükön 2022. július 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Quique García

Búcsúzik a világhírű zenekar

Infostart

Egyszer még Magyarországon is meg lehet nézni őket, mielőtt végleg visszavonul a banda.

Negyven év után a 2026-os lesz a Megadeth utolsó turnéja és nagylemeze – írja a 24.hu. A legendás thrash metál zenekar frontembere, Dave Mustaine a hivatalos weboldalukon egy közleményben tudatta a hírt a rajongókkal. A Megadeth pár évvel ezelőtt már tartott egy rövidebb szünetet, miután Mustaine-t torokrákkal diagnosztizálták.

„Annyi zenész karrierje ért már véget, akarva vagy akaratlanul, és a legtöbben nem a saját feltételeikkel hagyják abba a csúcson. Én most pont ide érkeztem az életemben”

– írja az énekes, aki reméli, minél több rajongóval találkozhat majd a búcsúturnén. A bejelentéssel együtt az új album egy teasert is kapott, amiben néhány összevágott, a világ pusztulását beharangozó AI-generált videót követően megjelenik Vic Rattlehead, a zenekar kabalája, aki bejelenti, a következő album lesz a Megadeth pályafutásának záróakkordja.

A magyar rajongók itthon is elbúcsúzhatnak a legendás bandától, hiszen október 6-án a Megadeth Magyarországon is fellép, mégpedig a Budapest Sportarénában.

Kezdőlap    Kultúra    Búcsúzik a világhírű zenekar

zene

búcsú

megadeth

búcsúkoncert

