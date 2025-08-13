ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Érdeklődők a 38. Mesterségek Ünnepe, az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválján a megnyitó napján, a Szent István-napi rendezvénysorozat eseményén a budai Várban 2024. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Mesterségek Ünnepe – minden fontos egy helyen

Infostart / MTI

Csaknem ezer magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők augusztus 17. és 20. között a budai Vár polgárvárosi részén Magyarország legnagyobb népművészeti fesztiválján, a Mesterségek Ünnepén – közölték a szervezők.

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) rendezésében megvalósuló programsorozat díszvendége idén Azerbajdzsán, kiemelt témája pedig a népi ékszer és viselet lesz.

A négynapos rendezvényen gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncházzal is várják a látogatókat – írták a közleményben.

A Táncsics Mihály utcától a Szentháromság téren, a Tárnok utcán és a Tóth Árpád sétányon keresztül a Dísz térig csaknem ezer népművész és népi iparművész alkotásait tekintheti és vásárolhatja meg a közönség.

A rendezvény egyben a Kárpát-medencei mesterek legnagyobb éves találkozója, ahol bemutatkoznak a hazai és határon túli népművészeti egyesületek, közösségek is.

A látogatók több mint száz látványműhelyben mesterségbemutatókon ismerkedhetnek meg az ősi szakmákkal. Többek között kovács-, hímző-, tojásfestő, vászonszövő, fazekas, pintér, viseletvarró, gyöngyfűző, fafaragó, kosárfonó csuhé- és szövőműhely várja az érdeklődőket.

A rendezvény idei díszvendége Azerbajdzsán lesz, ahonnan kelaghayi-készítő, valamint takalduz-hímző mester is érkezik.

A tájékoztatás szerint a kelaghayi az azeri hagyományos népviselet egyik eleme, egy négyzet alakú, speciális mintával díszített selyem fejkendő, amelynek készítése és viselésének módja felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Reprezentatív Listájára is.

A takalduz szintén azeri eredetű gobelin stílusú, selyemfonallal hímzett díszítőművészeti technika. A rendezvényre érkeznek szőnyegszövők is.

A díszvendég ország mellett üzbég, kazah, dél-koreai, kirgiz, török és lengyel mesterek gazdagítják a rendezvény programját. Az érdeklődők megtekinthetik a dél-koreai kalligráfiákat, megismerhetik a hagyományos, több száz éves koreai gyöngyházzal készülő díszítő technikát, a najeonchilgit, Kirgizisztánból pedig néprajzkutatók és viseletkészítők érkeznek, akik bemutatják az UNESCO Szellemi Örökség Reprezentatív Listáján is szereplő hagyományos kirgiz fejfedő, az elechek készítését és annak felrakását.

A 39. Mesterségek Ünnepének kiemelt témája a népi ékszer és a viselet, amelyhez kapcsolódó mesterségekkel a Tárnok utcában található látványműhelyekben ismerkedhetnek a látogatók, és például kötényszedés, ékszerkészítés, valamint férfi kalapdíszkészítő bemutató várja az érdeklődőket.

A Kalotaszegi gyöngyszemek pavilonban a magyar nyelvterület legszínesebb és gyöngyben leggazdagabb vidéke mutatkozik be, és megidézik a kalotaszegi szobabelső egy-egy részletét is – írták.

A programon számos koncert és táncelőadás is lesz, mások mellett Bognár Szilvia, a Sarjú banda, a Kerekes Band és Dalinda, Pál István Szalonna, a Romengo & Lakatos Mónika, valamint a Fitos Dezső Társulat is színpadra lép.

Idén a színpadi produkciókat indiai, mexikói, szerb és görög táncegyüttesek színesítik, míg a FolkTREND divatshow közönsége népi ihletésű, újragondolt ruhákat tekinthet meg.

Kultúra    Mesterségek Ünnepe – minden fontos egy helyen

budai vár

mesterségek ünnepe

népművészet

augusztus 20

kézműves

