Barack Obama is Emmy-díjat kaphat

A Különválás című pszichológiai thriller 27 Emmy-jelölést gyűjtött, és ezek között a legjobb drámai sorozat díjára is esélyes az Andor, a Vészhelyzet Pittsburghben, A diplomata, a The Last of Us, a Paradise, az Utolsó befutók és A Fehér Lótusz társaságában.

A Colin Farrell főszereplésével forgatott Pingvin 24 jelölést kapott, egyebek mellett a legjobb limitált epizódszámú sorozatok kategóriájában, amelyben mások mellett a Netflix Kamaszok című sikerszériájával versenyez a díjéért.

Az Apple TV+ The Studio című hollywoodi szatíráját Seth Rogennel a főszerepben és az HBO Thaiföldön játszódó A Fehér Lótusz című sorozatát egyenként 23-23 Emmy-díjra jelölték. Rogen a The Studio színészeként, írójaként és rendezőjeként is jelölt lett.

A legjobb vígjátéksorozat díjáért idén a címvédő Hacks - A pénz beszél mellett a The Studio, A mackó, a Bármit, csak ezt ne, a Gyilkos a házban, a Direkt terápia, az Abbott Általános Iskola és a Hétköznapi vámpírok - A sorozat is versenyben van.

A tartalomszolgáltatók közül az HBO és az HBO Max vezet 142 Emmy-jelöléssel. A Walt Disney 137 jelölést gyűjtött, ebből a Disney + szolgáltatáson vetített Andor 14-et kapott.

A Netflix 120, az Apple pedig 81 Emmyre esélyes a közlemény szerint.

A Különválás szereplői irodai dolgozók, akik egy olyan eljárásnak vetik alá magukat, amely lehetővé teszi, hogy a munkában elfelejtsék otthoni életüket, otthon pedig a munkahelyüket.

A drámai mezőny legjobb színészének Emmy-díjára jelölt Adam Scott, a sorozat főszereplője szerint a stáb nem volt biztos benne, hogy a nézők hogyan fogadják a történetet. "Azt hittük, talán túlságosan furcsa lesz" - idézte fel.

Noah Wyle is díjesélyes a Vészhelyzet Pittsburghben című kórházi sorozat orvosaként nyújtott alakításáért. A színészt utoljára a kilencvenes évek végén jelölte díjára a televíziós akadémia, a Vészhelyzet című kórházsorozattal. A Vészhelyzet Pittsburghben összesen 13 Emmy-jelölést kapott.

A streamingszolgáltatások nézettsége nehezen vetekszik a televíziók egykori nézőszámával. Wyle alakítását epizódonként mintegy tízmillióan nézték az HBO Maxon, 30 évvel ezelőtt viszont átlagosan 30 millióan látták a Vészhelyzetben.

A 83 éves Harrison Ford a Direkt terápia című széria pszichológusaként került pályafutása alatt először a jelöltek közé, Ron Howard Oscar-díjas filmrendező pedig a The Studio vendégszereplőjeként kapott színészi jelölést, akárcsak kollégája, Martin Scorsese.

A 16 Emmyre jelölt The Last of Us szereposztásából Pedro Pascal és Bella Ramsey is esélyes az Emmy-díjra a drámai sorozatok legjobb színésze és legjobb színésznője kategóriában.

Az Emmy-jelöltek listájára Beyonce is felkerült a Super Bawl félidős műsorszámával.

A legjobb narrátor-kategóriában pedig David Attenborough (Bolygónk, a Föld), Idris Elba (Erased: WW2’s Heroes Of Color), Tom Hanks (The Americas), és Barack Obama (Óceánjaink) neve is olvasható.

A legjobb fantasy/sci-fi jelmez-kategóriában a Dűne: Prófécia sorozattal Homonnay Gábor jelmeztervező is bekerült a jelöltek közé a Variety.com beszámolója szerint.

A díjazottakról az amerikai televíziós akadémia 26 ezer fős tagságának szavazatai döntenek.

A 77. Emmy-díjátadó gálát szeptember 14-én rendezik meg a Los Angeles-i Peacock Szíházban. A műsorszolgáltatók közül az idei váltásban a CBS kapta az élő közvetítés jogát, a díjátadó házigazdája Nate Bargatze lesz.