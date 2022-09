Sosem látott képekre bukkanhatunk a budapesti Vaszary-kiállításon

A magyar képzőművészet egyik jelentős mesterének, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary Jánosnak a műveit mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria Vaszary – Az ismeretlen ismerős című kiállítása. A tárlat műtárgyait egy speciális témakör mentén rendezték el, aminek alapja Vaszary hagyatéki gyűjteményében talált két vászontekercs volt, melyek a felfedezésükig, 2016-ig ismeretlenek voltak.

"Az egy-egy tekercsbe 20-20 új Vaszary olajfestményt fedeztünk fel, ami eddig lappangott a gyűjteményben" – nyilatkozott Gergely Mariann művészettörténész, a tárlat kurátora.

A művészettőrténész elmondta a felfedezés hátterét: évek óta nagyrevíziót tartanak az intézményben, mert a gyűjtemény áthelyezésére készülnek az új Nemzeti Galériába.

A revízió során találtak rá a műveket tartalmazó két vászontekercsre, és ebből választották ki azt a 24 legjobb művet, amelyet restauráltattak és kiállítottak.

A tárlat célja az új felfedezés megosztása a szakmával és a nagyközönséggel.

A művekhez analóg képeket is válogattak a különböző korszakokból különböző gyűjteményekből, hogy a 24 mű beilleszkedhessen a mester egyes pályaszakaszaiba, és kirajzolja az életművét.

Az alkotások a kurátor szerint mindenki számára könnyen értelmezhetők és vizuálisan elkülöníthetők: az új műveket egységes ezüst keretbe tették, és a hozzájuk tartozó magyarázó szövegeket sötét alapon, a többi képcédulát pedig világos alapon helyzeték ki. A kiállításon információs anyag is található a festő egyes pályaszakaszairól, a legtöbb műtárgyhoz magyarázó szöveg is tartozik. "Ha valaki belép a kiállításra, akkor egyértelműen tudja követni a kiállítás menetét" – mondta a művészettörténész.

A kiállításhoz egy katalógus is megjelent, amely művek a megtalálásának történetét tartalmazza, és a műtárgyakon keresztül végigvezet a művész pályáján. Emellett filmvetítés is lesz, amely a tárlat kurátora szerint nagyon érzékletesen és változatosan mutatja be Vaszary életét. "Úgy gondolom, ha valaki végigjárja a kiállítást, esetleg a katalógusba belepillant, és a filmvetítésen is részt vesz, akkor egy teljes képet kap a művész életéről, munkásságáról" – mondta Gergely Mariann művészettörténész.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás