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Orbán Anita külügyminiszter beszél a szlovén hivatali partnerével, Tone Kajzerrel közös sajtóértekezletén a megbeszélésüket követõen a Külügyi és Európa-ügyi Minisztériumban, Ljubljanában 2026. július 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ziga Zivulovic

Orbán Anita is ott van, újabb oroszellenes szankciót fogadhat el az EU hétfőn

Infostart / MTI

Az Európai Unió (EU) tagállamainak külügyminiszterei hétfőn, brüsszeli tanácskozásukon újabb szankciókat fogadhatnak el Oroszország ellen, a megszorító intézkedések egyebek mellett a pénzügyi területet, valamint az uniós olajembargót megszegő úgynevezett árnyékflotta hajóinak üzemeltetőit érintheti.

A tanácskozás részleteit ismerő uniós források szerint a tagállamok külügyminiszterei tanácsülésükönt mindenekelőtt megbeszélést folytatnak majd Oroszország Ukrajna elleni háborújáról, különös tekintettel arra, hogy miként lehetne megerősíteni Ukrajna polgári infrastruktúráját a közelgő tél előtt.

Az ülés alkalmával az uniós külügyi tanács tagjai a tervek szerint újabb szankciókat fogadnak el Oroszországgal szemben, a megszorító intézkedések az orosz pénzügyi szektort, beleértve a kriptoeszköz-szolgáltatókat értik majd. Az EU szankciós listáját emellett mintegy száz természetes és jogi személlyel bővíti majd.

A külügyi tanács várhatóan újabb szankciós intézkedéseket fogad el továbbá az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival, valamint az őket üzemeltető vállalatokkal szemben. Az intézkedések továbbá olyan olajfinomítókat is céloznak, amelyek segítik Oroszország háborúját, vagy hasznot húznak belőle.

A külügyminiszterek emellett szankciókat fogadnak el a Hamász iszlamista terrorszervezet tiltott finanszírozásáért felelősökkel, valamint a haiti bűnszervezetek vezetővel szemben.

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Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita is ott van, újabb oroszellenes szankciót fogadhat el az EU hétfőn

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