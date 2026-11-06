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London, 2017. november 27.Harry herceg, a brit trónörökös másodszülött fia és jegyese, Meghan Markle amerikai színésznő a londoni Kensington-palota kertjében 2017. november 27-én. Károly walesi herceg londoni hivatala, a Clarence House ezen a napon bejelentette, hogy a 33 éves Harry herceg és a 36 esztendős Meghan Markle novemberben eljegyezte egymást. A közlemény szerint az esküvőt 2018 tavaszán tartják. (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)
Nyitókép: Facundo Arrizabalaga

Elfogták Meghan Markle apját gyermekpornográfia miatt

Infostart / MTI

Gyermekpornográfia birtoklásának gyanújával őrizetbe vette pénteken az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Thomas Markle-t, Meghan sussexi hercegné 82 éves apját – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.

A Floridában egy idősotthonban előállított férfi ellen azért indult eljárás, mert a hatóságok az általa bérelt két Los Angeles környéki raktárban gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket találtak. Az ügyészség szerint a fényképek között olyanok is vannak, amelyeken Markle kiskorú lányokkal látható.

A férfi várhatóan még pénteken megjelenik a tampai szövetségi bíróság előtt. Ha bűnösnek találják, akár húsz év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Markle korábban tagadta az ellene felhozott vádakat, amelyeket hazugságnak nevezett.

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