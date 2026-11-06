Elfogták Meghan Markle apját gyermekpornográfia miatt

A Floridában egy idősotthonban előállított férfi ellen azért indult eljárás, mert a hatóságok az általa bérelt két Los Angeles környéki raktárban gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket találtak. Az ügyészség szerint a fényképek között olyanok is vannak, amelyeken Markle kiskorú lányokkal látható.

A férfi várhatóan még pénteken megjelenik a tampai szövetségi bíróság előtt. Ha bűnösnek találják, akár húsz év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Markle korábban tagadta az ellene felhozott vádakat, amelyeket hazugságnak nevezett.