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Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Elzárja a pénzcsapot az Egyesült Államok Izrael felé

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok az év végén megszünteti az Izraelnek nyújtott évi négymilliárd dolláros támogatást – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Trump a Fox & Friends című műsorban elmondta, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel már hónapokkal ezelőtt megállapodtak a támogatás megszüntetéséről. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy Izraelnek „már nincs szüksége a pénzre.”

Az elnök nem adott egyértelmű választ a műsorvezető azon kérdésére, hogy a katonai felszerelések átadását vagy a pénzbeli támogatást szüntetnék-e meg. Azt azonban közölte, hogy Izrael a jövőben is vásárolhat amerikai fegyvereket.

Trump a beszélgetés során nehezményezte, hogy a demokraták és a baloldali politikusok az Izraelnek nyújtott amerikai támogatást a republikánusok elleni támadásokra használják fel a félidős választások előtt. Külön megemlítette Abdul El-Sayed michigani demokrata szenátorjelöltet, aki ellenzi az Izraelnek feltételek nélkül nyújtott katonai támogatást.

„Miért kellene eltűrnünk az olyan őrültek támadásait, mint El-Sayed, amikor Izraelnek nincs is szüksége erre a pénzre? Ez rossz kampánytéma” – fogalmazott.

Bár a bejelentés végrehajtásának módját Trump nem részletezte, a két ország között érvényben lévő megállapodás 2028-ig évi 3,8 milliárd dollár katonai támogatást irányoz elő. Washington és Izrael már tárgyal arról, hogyan alakuljon az amerikai segítségnyújtás a megállapodás lejárta után. Az elnök közölte, hogy szükség esetén a jövőben is segítik Izraelt.

A 2023-ban kiújult izraeli-palesztin konfliktus óta jelentősen csökkent Izrael támogatottsága az Egyesült Államokban, különösen a demokrata szavazók körében. A Quinnipiac Egyetem júniusi felmérése szerint az amerikai választók 48 százaléka, a demokraták 66 százaléka vélekedik úgy, hogy Washington túlzottan támogatja Izraelt.

Amikor 2017-ben először tették fel ugyanezt a kérdést, még csak a választók 16, illetve a demokraták 20 százaléka gondolta így.

Az Izraellel szembeni bírálatok a republikánusok körében is erősödtek. Trump MAGA-mozgalmának egyes tagjai azzal vádolják Izraelt, hogy félrevezette az amerikai elnököt az Irán elleni háború várható kimenetelével kapcsolatban, azt a benyomást keltve, hogy Iránt könnyű lesz legyőzni. Trump a 2024-es elnökválasztási kampányban azt ígérte, hogy elkerüli a külföldi katonai beavatkozásokat.

Az amerikai kongresszus 2020-ban törvényben engedélyezte az Izraelnek nyújtott támogatást, a pénz folyósításához azonban a képviselőháznak és a szenátusnak minden évben külön költségvetési előterjesztéseket kell elfogadnia.

Netanjahu egy októberi izraeli televíziós interjúban már megemlítette, hogy országa a jövőben nem számíthat a korábbi mértékű amerikai katonai támogatásra. „Ha azt gondolják, hogy továbbra is megkapjuk azt a több tízmilliárd dolláros amerikai támogatást, amelyet két alkalommal is sikerült kialkudnom a védelmi költségvetésünkhöz, jobb, ha hozzászoknak a gondolathoz, hogy ez nem így lesz, mert Amerika megváltozott” – fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

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