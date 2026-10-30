Szakértő: csak egy módon lehet Izraelben elkerülni, hogy jövőre ismét választások legyenek

Szalai Máté elmondta: az izraeli társadalom mélyen megosztott. Továbbra is azt látjuk, hogy a társadalomnak körülbelül a fele Benjamin Netanjahuval képzeli el a politikai jövőt, míg a másik fele nem.

„Továbbra is Netanjahu a legmegosztóbb és legfontosabb izraeli politikus, aki meghatározza a fő törésvonalakat, és ezt látjuk az országon belüli részeredményekből is”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: Tel-Avivban például az ellenzék, beleértve az arab pártokat is, a szavazatok több mint 90 százalékát vitte el, tehát a kép teljesen mást mutat más településeken, talán ez a legfontosabb tanulság.

A kormányalakításról a szakértő úgy fogalmazott: egyelőre senkinek nincs többsége, így véleménye szerint jövőre ismét választások lesznek. Ez nem lenne idegen Izrael történetében, korábban volt olyan időszak, ahol néhány év alatt 4-5 választás is történt, tehát ez mindenképpen elképzelhető, és az izraeliek nagy része is ezt várja.

„Ezt különböző módokon azért még el lehet kerülni, van is rá esély. Az egyik módszer az az lenne, ha valaki a jelenlegi ellenzékből átállna a kormányoldalra és Netanjahuval működne együtt. Egy másik pedig, ha a jelenlegi ellenzék az igen jól teljesítő arab pártokkal állna össze”

– fogalmazott.

Kiemelte: eddig mindkét lehetőséget kizárták a pártok vezetői, bár azért vannak jelek arra, hogy talán néhány ellenzéki párt fontolgatja azt, hogy átálljon a másik oldalra, de erről még semmi biztosat nem tudunk. A médiában kering az a forgatókönyv is, hogy egy úgynevezett „nemzeti egységkormány” jöjjön létre, de ez sem olyan könnyű, mert ugye mit értünk egységkormány alatt?

Magyarázata szerint azt, ha a legnagyobb ellentétes politikai erők összeállnának, de még hogyha a két legnagyobb párt, a Benjamin Netanjahu és Gadi Eisenkotnak a pártjai összeállnának, akkor sincs többségük, így szükség lenne valamelyik oldalra való elmozdulásra. Épp ezért úgy véli, hogy a nemzeti egységet egyik kormány sem fogja tudni kifejezni.

„Nagyon megosztottak a törésvonalak az izraeli politikában, ráadásul azt láthatjuk, hogy a mostani ellenzékben is rengeteg olyan politikus van – Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Eli Lapid – akik már dolgoztak együtt Netanjahuval különböző módokon, egy részük kormányon is volt vele, és nagyon rossz a személyes viszonyuk, emiatt sem akarnak ismét összeállni vele”

– mondta.

Arról is beszélt, hogy Benjamin Netanjahu könnyen átveri az ellenfeleit is, hogyha arról van szó, hogy hatalmon maradjon, ezért nagy tőle a távolságtartás. Hozzátette: sokan várták azt, hogy Netanjahu pártja, a Likud kevesebb mandátumot szerezzen, de továbbra is úgy tűnik, hogy ez a legnagyobb párt ma Izraelben.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.