Izraeli választások – Egyszerre győzött Netanjahu pártja és az őt ellenző pártok

Összesen 5 704 141 ember adta le voksát a 26. kneszet megválasztásán, de ebből 25 789 szavazatot érvénytelenítettek. A bejutási küszöböt át nem lépő pártokra 306 679 szavazatot adtak le.

A pártok rangsorában a Gadi Ejzenkot vezette Egyenesen (Jasár) párt következik 21 képviselővel. A Naftali Bennett vezette Együtt (Bejahad) párt 12, az arab pártok Egyesült Listája pedig 11 képviselőt delegálhat a százhúsz tagú parlamentbe.

AJaír Golán vezette Demokraták és az arab vallásos Raam párt egyaránt nyolc mandátumot szerzett. Avigdor Liberman Izrael a Hazánk pártja, Itamar Bengvír Zsidó Erő pártja és az ultraortodox Tóra Zsidósága párt egyenként hét, a keleti vallásosok Sász pártja és Becalel Szmotrics telepeseket támogató Vallásos Cionizmus pártja pedig hat-hat mandátumhoz jutott.

Az ellenzéki tábor két részre oszlik: az Ejzenkot irányította zsidó pártokra és a két arab pártra, amelyek együtt rekordszámú, 19 mandátumot szereztek meg. A pártok vezetői megkezdték az egyeztetéseket a kormányalakításról és az újabb választások kiírásának elkerüléséről.

A választások hivatalos eredményeit átadják Jichák Hercog államelnöknek, aki a következő napokban megkezdi a megbeszéléseket a pártok képviselőivel arról, hogy szerintük kinek van a legnagyobb esélye a kormányalakításra.

A kneszet tagjai várhatóan november 10-én teszik le az esküt. Hercog kiválasztja a legesélyesebb kormányfőjelöltet, majd 28 napot ad neki a kormány megalakítására. Ezt az időszakot további 14 nappal meghosszabbíthatja.

Ha az első jelölt nem jár sikerrel, akkor Hercog egy második jelöltet is megbízhat a kormányalakítással, akinek azonban már csak szigorúan 28 nap áll a rendelkezésére. Ha ő sem jár sikerrel, akkor 61 képviselő kérésére egy harmadik jelölt is próbálkozhat, két hétig. Kudarc esetén feloszlik a kneszet, és új választásokat írnak ki Izraelben.