Az Egyesült Államokban már évek óta működnek ilyen önvezető technológiával felszerelt autók, a robotaxi-flották egyes városokban pedig már kormány és pedálok nélkül közlekednek. Ezekben a járművekben biztonsági sofőr sem ül, így szükség esetén emberi beavatkozásra sincs lehetőség – emlékeztetett Szűcs Gábor az InfoRádióban. Természetesen a technológia alkalmazását még bizonyos korlátozások övezik, amelyek a szakértő szerint valószínűleg inkább jogi, mint műszaki természetűek. Egyes időjárási körülmények között, illetve éjszaka például továbbra is korlátozottan használhatók ezek a rendszerek.

Mint arra felhívta a figyelmet,

Európában fontos különbséget tenni az amerikai önvezető megoldások és a Tesla vezetéstámogató rendszere között: utóbbit nem teljes önvezetésként, hanem biztonsági kiegészítőként kell kezelni.

Szűcs Gábor szerint a rendszer folyamatosan figyeli a környezetet, nem fárad el, nem tereli el a figyelmét a mobiltelefon használata, és nem vonja el a figyelmét az utastérben történő események sem, nem fordul oda a hátsó ülésen ülő gyerekhez fegyelmezni. Ellenben

több irányba képes egyszerre figyelni, így bizonyos helyzetekben az emberi vezetőnél is több információt képes érzékelni.

Hogy mennyire biztonságos ez a vezetéstámogató rendszer, azzal kapcsolatban Szűcs Gábor úgy fogalmazott, hogy a technológia folyamatosan fejlődik, egyre több közlekedési helyzetet képes önállóan kezelni, a felelősség azonban továbbra is a járművezetőé. Hangsúlyozta, hogy a vezetőnek menet közben is készen kell állnia arra, hogy bármelyik pillanatban átvegye az irányítást, ha úgy ítéli meg, hogy az autó nem biztonságos helyzetbe kerülhet.

Bár a rendszer alapvetően biztonságos, a végső döntés és a felelősség továbbra is az emberé

– húzta alá.

Az Európai Unió 2026 decemberében dönthet arról, hogy engedélyezi-e a Tesla FSD (Full Self-Driving), vagyis a fejlett önvezető funkciókat is tartalmazó vezetéstámogató rendszer európai használatát. A szavazás azonban még nem garantált, és a rendszer továbbra is vezetői felügyeletet igényel.

Szűcs Gábor

néhány hetes vagy hónapos folyamatban bízik, amennyiben a decemberi uniós vizsgálatok kedvező eredménnyel zárulnak.

Elmondása szerint a holland hatóság már egyedi engedéllyel jóváhagyta a rendszert, ezt pedig további tizenegy európai ország is átvette. Azokban az államokban, ahol hivatalosan bejelentették a holland engedély elfogadását, a Tesla néhány napon belül megkezdte a funkció aktiválását és a szükséges szoftverfrissítések kiküldését.

A villanyautós szakértő hozzátette, hogy Magyarországon már évek óta tesztelik a technológiát. Budapesten az érdeklődők utasként is kipróbálhatják az önvezető funkciót használó autókat, és megismerhetik azok képességeit. A Tesla így már a magyarországi közlekedési környezet sajátosságaihoz is hozzá tudta igazítani a rendszert, ami Szűcs Gábor szerint lehetővé teszi, hogy a szükséges engedélyek megszerzése után akár rövid időn belül aktiválják a funkciót.

A szakértő arra is kitért, hogy az Egyesült Államokban a vezetéstámogató rendszer szabadabban működhet, mint az Európai Unióban, ahol bizonyos funkciókra szigorúbb korlátozások vonatkoznak. Példaként a sebességtúllépés szabályozását említette:

Németország kérésére az uniós rendszer legfeljebb 10 százalékos gyorshajtást engedélyezhet.

Szűcs Gábor elmondása alapján ennek a hátterében az áll, hogy a teljesen merev szabálykövetés bizonyos forgalmi helyzetekben akár balesetveszélyt is teremthet. Ha például egy vezetéstámogató rendszerrel közlekedő autó pontosan tartaná a 30 kilométer per órás sebességhatárt, miközben a többi járművezető ennél gyorsabban halad, az autó feltarthatná a forgalmat, ami veszélyes helyzeteket idézhet elő. A szabályozás ezért lehetőséget ad arra, hogy a járművezető legfeljebb 10 százalékkal túllépje a megengedett sebességet. A rendszer minden bekapcsoláskor és újraindításkor alapértelmezetten a sebességhatár pontos betartására áll vissza, a vezető pedig ezt követően módosíthatja a beállítást – magyarázta.

Az esetleges engedélyezést követően a funkciók a magánszemélyek számára is elérhetők lesznek.

Európában ehhez jelenleg a Tesla legújabb, HW4-es fedélzeti számítógépével felszerelt autókra van szükség, míg az Egyesült Államokban már a korábbi, HW3-as modellekre is elérhetővé teszik a szoftvert. Nálunk a 2024 második felétől gyártott, megfelelő hardverrel felszerelt Teslák tulajdonosai az engedély megszerzése után előfizetéssel használhatják majd a rendszert; a szolgáltatás havi díja jelenleg Magyarországon 37 500 forint – közölte a Szűcs Gábor, a villanyautósok. hu szerkesztője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.