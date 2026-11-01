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Galaxis, az univerzum ábrázolása.
Nyitókép: Pixabay

Sic itur...: A szerbiai egyetemisták máris eljutottak a csillagokig

Infostart / MTI

Sőt, egy egész galaxisig.

A szerbiai egyetemisták előtt tisztelegve SL3-nak nevezte el a kutatócsoportja által felfedezett egyik galaxist Darko Donevski szerb asztrofizikus - számolt be róla az N1 belgrádi hírtelevízió az internetes oldalán.

A tudós az X közösségi oldalon jelentette be, hogy kutatócsoportja egy évvel ezelőtt 17 galaxist fedezett fel a világűr távoli részén az ALMA rádiótávcső-rendszer és a James Webb űrtávcső segítségével. Az egyiknek a szerbiai egyetemisták tiszteletére az SL3 nevet adta, amely az Egyetemista Lista (Studentska lista) elnevezésére és a lista október 25-i parlamenti választáson szereplő hármas sorszámára utal.

Az Egyetemista Lista a múlt vasárnap a voksok mintegy 53 százalékát szerezte meg, míg a korábban 14 évig hatalmon levő Szerb Haladó Párt Aleksandar Vucic volt köztársasági elnök vezette listájára a szavazópolgárok 39 százaléka adta voksát.

"Mától a szerbiai egyetemistáknak saját galaxisuk van!" - írta Donevski, aki bejegyzését az Egyetemisták győztek (Studenti su pobedili) jelmondattal zárta.

Az asztrofizikus szerint a galaxis fénye az egyetemistákhoz hasonlóan hosszú utat tett meg, mire eljutott hozzánk. Az SL3 egyes csillagai viszonylag fiatalok, mások viszont több mint hétmilliárd évvel ezelőtt keletkeztek. A galaxis jelentős molekuláris gázkészlettel rendelkezik, amelyből a jövőben is újabb csillagok születhetnek.

A galaxist a benne található gáz és szénben gazdag kozmikus por miatt a hagyományos optikai távcsövekkel korábban nem sikerült megfigyelni. Az ALMA és a James Webb űrtávcső mérései azonban rendkívül fényes központi területet tártak fel, amelynek sugárzásához az intenzív csillagkeletkezés is hozzájárul. Darko Donevski becslése szerint a galaxis még további hárommilliárd évig fényesen ragyoghat.

A kutató hangsúlyozta, hogy az SL3 nem hivatalos csillagászati megnevezés, hanem jelképes név. A galaxisok hivatalos katalógusjelöléseit a nemzetközi csillagászati elnevezési rendszer szabályai szerint használják, a tudományos életben ugyanakkor gyakori, hogy a kutatók informális neveket is adnak az általuk vizsgált égitesteknek. A kutató azt szeretné, ha az SL3 elnevezés a tudományos publikációkban, konferenciákon és a sajtóban is elterjedne.

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