Érik a Trump–Putyin találkozó, egyeztetett a két külügyminiszter

Marco Rubio az Egyesült Államokbeli Atlantában tartott G20 külügyminiszteri találkozó keretében szervezett sajtótájékoztatón kifejtette: „Röviden megemlítettük annak lehetőségét, hogy vezetőink a jövő hónapban az APEC-en találkozzanak”.

Az amerikai elnök mintegy tíz nappal ezelőtt jelezte, hogy kész novemberben Kínában találkozni orosz és kínai kollégáival. Az APEC csúcstalálkozóját november 18-án és 19-én tartják Sencsenben.

Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy nem volt hivatalos találkozója Lavrovval, hanem csak egy rövid beszélgetésük.

Lavrov azt mondta, hogy meglehetősen kellemes, rövid beszélgetést folytattak. Ennek során szó volt a kétoldalú kapcsolatok egyes területéről, valamint a multilaterális szervezetekben folytatott együttműködésről.

A külügyminiszterek találkozójának célja az volt, hogy előkészítse a terepet a decemberben Miamiban megrendezendő G20-csúcstalálkozóra, ahol a diplomáciai feszültségek tovább fokozódhatnak, mivel az amerikai elnök meghívta Vlagyimir Putyint orosz elnököt is.

Trump szombaton újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy „semmi gondja” nincs azzal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is meghívja az eseményre.