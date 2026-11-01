Elhunyt az internet kedvenc nagymamája, milliók gyászolják

Október 30-ról 31-re virradó éjszaka egy gyors lefolyású betegségben elhunyt Silvana Bini, akit az internet Nonna Silviként ismert meg. A világhírű nagymamát szerető családja vette körbe az utolsó percekben is. A szomorú hírt Nonna Silvi családja közölte az Instagramon – írta a streetkitchen.hu.

A 85 éves nagymamát több mint négymillióan követték az Instagramon, a TikTokon pedig kétmilliós követőtábort gyűjtött össze. A rajongók nemcsak a receptjeiért szerették, hanem azért is, mert mindig önmagát adta a kamerák előtt.

Nonna Silvi 80 éves kora után lett internetes sztár

Nonna Silvi 1941-ben született Toszkánában, egy nyolcgyermekes családban. A közösségi médiába véletlenül csöppent bele: 2022-ben az unokája kezdett videókat megosztani róla, amelyekben a nagymama a konyhában sürgött-forgott. A videók hamar népszerűek lettek: Nonna Silvi nem próbált fiatalosnak vagy trendinek látszani, egyszerűen főzött, közben pedig mondta a magáét. Kötényben, határozott mozdulatokkal készítette a klasszikus olasz fogásokat, és a csípős megjegyzéseket sem tartogatta meg magának.

A főzéshez ráadásul komolyan értett, rengeteg konyhai tapasztalatot szerzett az élete során, amit a fia is örökölt: Marco 2006-ban nyitotta meg a Forno Martini pékséget Castelfiorentinóban. A régi, megsárgult receptfüzetét is megőrizte, amelyből újra és újra előkerültek a családi kedvencek.