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Nyitókép: Unsplash

Nem érdekelte az önvezető járművet a piros lámpa, behajtott a kereszteződésbe

Infostart / MTI

A szabálytalankodó csomagszállító jármű miatt baleset is történt, amiben többen megsérültek. Az önvezető szerkezet pedig tovább hajtott, mintha mi sem történt volna.

Több ember megsérült az észt fővárosban, Tallinnban egy szokatlan balesetben, amelyben egy önvezető szállítójármű is érintett – jelentette szerdán az észt rádió.

Az önvezető kis csomagszállító jármű hétfőn az egyik közlekedési lámpa piros jelzését figyelmen kívül hagyva egy kereszteződésbe hajtott. Az arra haladó, szabályosan közlekedő városi autóbusz vezetője – hogy az ütközést elkerülje – hirtelen fékezett, így a tömegközlekedési eszközön állók közül többen a padlóra estek. Kilenc ember megsérült.

Az önvezető csomagszállító azonban áthajtott az úton és elhagyta a baleset helyszínét

– közölte szerdán a TLT tallinni közlekedési vállalat. Pepe Aavikso, az önvezető járművet gyártó Starship Techologies nevű cég munkatársa közölte: a vállalat kapcsolatba lépett a rendőrséggel, és belső vizsgálatot indít az incidens pontos körülményeinek a tisztázására.

Aavikso rendkívül sajnálatosnak nevezte, hogy ilyen baleset történt. Hozzátette, hogy a biztonság elsődleges kérdés a vállalat számára.

A Starship önvezető járműve akár 15 kilogrammnyi terhet képes elszállítani 5 kilométeres távolságra. Észtországban ezek a járművek teljesen automata üzemmódban közlekednek az úttesten, zöldséget, húst és csomagokat szállítanak. A jármű mozgásának ellenőrzését több kamera szolgálja. A legutóbbi ismert ütközés egy önvezető jármű és egy autóbusz között 2020 áprilisában történt.

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