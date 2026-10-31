Megérkeztek az Oleskiből evakuáltakat szállító repülőgépek

Leszállt az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán Oleski városából evakuált lakosokat szállító három repülőgép a fehérorosz Gomel repülőterén szombat délelőtt.

Előzőleg az evakuáltak busszal utaztak a Krím-félszigeten keresztül az oroszországi Anapába, majd repülővel Fehéroroszországba, és onnan egy határátkelőhelyen keresztül jutnak majd el Ukrajnába.

Az orosz kézen lévő Oleski a Dnyeper partján fekszik, az ukrán hadsereg ellenőrizte Herszonnal szemben, a köztük lévő Antonovkai közúti híd 2022 novemberében megsemmisült. Oleskiben humanitárius válság alakult ki, mert az elszigetelt városba már hosszabb ideje nem jutott be élelmiszer és gyógyszer. A településen a háború előtt mintegy 24 ezren éltek. A lakosok mostani tényleges számát a missziót megelőzően mintegy kétezerre becsülték.