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Nyitókép: Unsplash

Megérkeztek az Oleskiből evakuáltakat szállító repülőgépek

Infostart / MTI

Október 27-én függesztették föl a harcokat a térségben, hogy város lakosai humanitárius művelet keretében elhagyhassák Oleskit.

Leszállt az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán Oleski városából evakuált lakosokat szállító három repülőgép a fehérorosz Gomel repülőterén szombat délelőtt.

Előzőleg az evakuáltak busszal utaztak a Krím-félszigeten keresztül az oroszországi Anapába, majd repülővel Fehéroroszországba, és onnan egy határátkelőhelyen keresztül jutnak majd el Ukrajnába.

Az orosz kézen lévő Oleski a Dnyeper partján fekszik, az ukrán hadsereg ellenőrizte Herszonnal szemben, a köztük lévő Antonovkai közúti híd 2022 novemberében megsemmisült. Oleskiben humanitárius válság alakult ki, mert az elszigetelt városba már hosszabb ideje nem jutott be élelmiszer és gyógyszer. A településen a háború előtt mintegy 24 ezren éltek. A lakosok mostani tényleges számát a missziót megelőzően mintegy kétezerre becsülték.

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