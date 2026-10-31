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A Troublemaker drón.
Nyitókép: The Military Channel﻿/Facebook

Drónok miatt kellett lezárnai a román légteret

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Drónészlelés miatt riasztották szombaton este hat kelet-romániai megye lakosságát, és ideiglenesen felfüggesztették a jászvásári (Iasi) nemzetközi repülőtér járatait.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint radarrendszerük egy légi célpontot észlelt a moldovai határtól tíz kilométerre. A térségbe küldték a román légierő két F-16-os vadászgépét az aranyosgyéresi (Campia Turzii) légi támaszpontról.

A katasztrófavédelem 17 óra 4 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Iasi megye lakosságát levegőből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. A riasztást később, tíz-húsz perces időeltérésekkel, Neamt, Vaslui, Botosani, Bákó és Suceava megyékre is kiterjesztették. Utóbbi megye lakosságát 18 óra 44 perckor figyelmeztették a veszélyre.

A minisztérium közlése szerint újabb két F-16-os vadászgép szállt fel a Fetesti-i légi támaszpontról, melyekhez egy IAR-330 SOCAT helikopter is csatlakozott. A minisztérium radarrendszere ugyanis egy újabb, második drónt is észlelt, mely szintén Moldova felől hatolt be engedély nélkül a román légtérbe. A két drón közül az egyik később elhagyta a román légteret - közölte a szaktárca a Facebook-oldalán.

A jászvásári nemzetközi repülőtér igazgatója eközben arról tájékoztatta az Agerprest, hogy szombat este ideiglenesen lezárták Iasi megye légterét. Egy, Eindhovenből a városba tartó Wizz Air-járatot a suceavai nemzetközi repülőtérre irányítottak át. A légtér ideiglenes lezárását katonai művelet indokolta - közölte az igazgató.

A román hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy őrizze meg nyugalmát, tartsa be a kapott utasításokat, és kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjon. Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha valaki lezuhant tárgyat észlel, azt ne közelítse meg, hanem értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívószámon.

Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint száz légitámadást hajtott végre a Románia közvetlen közelében lévő, a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint harminc alkalommal sértették meg Románia légterét. Románia, illetve az országban légtérrendészeti szolgálatot teljesítő szövetséges országok vadászgépei eddig fél tucat alkalommal lőttek le légtérsértő drónt.

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Kezdőlap    Külföld    Drónok miatt kellett lezárnai a román légteret

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