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XIV. Leó pápa a hívõket üdvözli a missziós világ és a migránsok jubileuma alkalmából tartandó szentmiséjére érkezésekor a vatikáni Szent Péter téren 2025. október 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci

Leó pápa olyan tett, amire az elmúlt kétezer évben nem volt példa

Infostart / MTI

Korábban egyetlen katolikus egyházfő sem szavazott világi választáson, most azonban az amerikai állampolgárságú XIV. Leó megtörte a sort.

XIV. Leó pápa mint szavazati jogával élő amerikai állampolgár postai úton elküldte szavazatát választókörzetébe, Chicagóba az egyesült államokbeli félidős választásokon – közölte pénteken a Szentszék.

Hozzátették, hogy Robert Francis Prevost mindig élt szavazati jogával, azokban az években is, amikor Peruban teljesített szolgálatot, vagyis még pápává választása előtt.

„A Szentatyának meggyőződése, hogy állampolgári jog és kötelesség a demokratikus folyamatokban való részvétel" – olvasható a szentszéki közleményben.

Arról, hogy az amerikai, perui és 2025-től vatikáni állampolgárságú katolikus egyházfő részt vesz az amerikai választásokon, Kim Fladhammer, az illetékes választási körzet, Will megye jegyzői hivatalának kabinetfőnöke már korábban nyilatkozott a Chicago Sun-Times napilapnak. Az amerikai sajtó úgy értesült, hogy a szavazólap elindult a Vatikánba.

A lengyel születésű II. János Pál, a német születésű XVI. Benedek és az argentin születésű Ferenc pápa is kettős állampolgárságú volt, de a Vatikán pápaságuk idején egyikükkel kapcsolatban sem közölte, hogy részt vettek-e a hazájukbeli választásokon.

Az egyházfő a chicagói külvárosban található Will megyei jegyzői hivatalban, továbbra is születési nevén, Robert Francis Prevost néven van bejegyezve. A kérelmet még október 3-án, egy hónappal a választások napja előtt nyújtotta be – írja a Letters from Leo cikke nyomán a Telex.

Ő az első pápa a katolikus egyház 2000 éves történetében, aki világi választáson voksolt.

Az összesítés szerint XIV. Leó pápa demokratákra szavazott a 2008-as és 2010-es előválasztásokon, majd republikánus szavazatokkal 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban, az általános választásokon is szavazott 2012-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2024-ben. Mivel Illinois államban nincs pártregisztráció, bármelyik szavazó választhatja bármelyik párt előválasztási szavazólapját.

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