Leó pápa olyan tett, amire az elmúlt kétezer évben nem volt példa

XIV. Leó pápa mint szavazati jogával élő amerikai állampolgár postai úton elküldte szavazatát választókörzetébe, Chicagóba az egyesült államokbeli félidős választásokon – közölte pénteken a Szentszék.

Hozzátették, hogy Robert Francis Prevost mindig élt szavazati jogával, azokban az években is, amikor Peruban teljesített szolgálatot, vagyis még pápává választása előtt.

„A Szentatyának meggyőződése, hogy állampolgári jog és kötelesség a demokratikus folyamatokban való részvétel" – olvasható a szentszéki közleményben.

Arról, hogy az amerikai, perui és 2025-től vatikáni állampolgárságú katolikus egyházfő részt vesz az amerikai választásokon, Kim Fladhammer, az illetékes választási körzet, Will megye jegyzői hivatalának kabinetfőnöke már korábban nyilatkozott a Chicago Sun-Times napilapnak. Az amerikai sajtó úgy értesült, hogy a szavazólap elindult a Vatikánba.

A lengyel születésű II. János Pál, a német születésű XVI. Benedek és az argentin születésű Ferenc pápa is kettős állampolgárságú volt, de a Vatikán pápaságuk idején egyikükkel kapcsolatban sem közölte, hogy részt vettek-e a hazájukbeli választásokon.

Az egyházfő a chicagói külvárosban található Will megyei jegyzői hivatalban, továbbra is születési nevén, Robert Francis Prevost néven van bejegyezve. A kérelmet még október 3-án, egy hónappal a választások napja előtt nyújtotta be – írja a Letters from Leo cikke nyomán a Telex.

Ő az első pápa a katolikus egyház 2000 éves történetében, aki világi választáson voksolt.

Az összesítés szerint XIV. Leó pápa demokratákra szavazott a 2008-as és 2010-es előválasztásokon, majd republikánus szavazatokkal 2012-ben, 2014-ben és 2016-ban, az általános választásokon is szavazott 2012-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2024-ben. Mivel Illinois államban nincs pártregisztráció, bármelyik szavazó választhatja bármelyik párt előválasztási szavazólapját.