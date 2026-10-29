Külföldi országokból érkező választási vesztegetés gyanúja Izraelben

A 12-es kereskedelmi televízió jelentése szerint a vizsgálat a Sin Bethez eljutott hírszerzési információkon alapul, amelyeket bemutattak Noam Szolbergnek, a legfelsőbb bíróság bírájának, a központi választási bizottság elnökének.

Szolberg csütörtök reggel utasította David Zinit, a Sin Bet vezetőjét, hogy indítson vizsgálatot „a külföldi finanszírozással kapcsolatos gyanúk, valamint a külföldi szereplők által elkövetett választási vesztegetés gyanúja ügyében”.

A helyi média már a parlamenti választások előtt arról számolt be, hogy a Likud tervei szerint ha Netanjahu nem győz, akkor megtámadja az arab településeken született választási eredményeket, és azt állítja majd, hogy „ellopták” a választást. A párt előre összeállított több panaszt és választási csalásra vonatkozó vádat is.

A rendőrség csütörtökön elutasította a Likud azon állításait, amelyek szerint az arab pártok ellopták a választást, és közölték, hogy „nincs az állításokat alátámasztó bizonyíték”.

(A nyitóképen: Júszef Dzsabárin, a Közös Lista nevű izraeli arab párt vezetõje (középen) ünnepel a támogatóival a parlamenti választásokat követõ pártrendezvényen Názáretben 2026. október 27-én.)