ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.1
usd:
328.42
bux:
146992.23
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Júszef Dzsabárin, a Közös Lista nevû izraeli arab párt vezetõje (k) ünnepel a támogatóival a parlamenti választásokat követõ pártrendezvényen Názáretben 2026. október 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Dzsamal Avád

Külföldi országokból érkező választási vesztegetés gyanúja Izraelben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Benjámin Netanjahu miniszterelnök pártja, a Likud szerint Katarból és Törökországból származhatott az a pénz, amelyet állításuk szerint az arab választópolgárok mozgósítására használtak fel az október 27-i izraeli parlamenti választásokon. A külföldi finanszírozás és a választási vesztegetés gyanúja miatt a Sin Bet belbiztonsági szolgálat vizsgálatot indított.

A 12-es kereskedelmi televízió jelentése szerint a vizsgálat a Sin Bethez eljutott hírszerzési információkon alapul, amelyeket bemutattak Noam Szolbergnek, a legfelsőbb bíróság bírájának, a központi választási bizottság elnökének.

Szolberg csütörtök reggel utasította David Zinit, a Sin Bet vezetőjét, hogy indítson vizsgálatot „a külföldi finanszírozással kapcsolatos gyanúk, valamint a külföldi szereplők által elkövetett választási vesztegetés gyanúja ügyében”.

A helyi média már a parlamenti választások előtt arról számolt be, hogy a Likud tervei szerint ha Netanjahu nem győz, akkor megtámadja az arab településeken született választási eredményeket, és azt állítja majd, hogy „ellopták” a választást. A párt előre összeállított több panaszt és választási csalásra vonatkozó vádat is.

A rendőrség csütörtökön elutasította a Likud azon állításait, amelyek szerint az arab pártok ellopták a választást, és közölték, hogy „nincs az állításokat alátámasztó bizonyíték”.

(A nyitóképen: Júszef Dzsabárin, a Közös Lista nevű izraeli arab párt vezetõje (középen) ünnepel a támogatóival a parlamenti választásokat követõ pártrendezvényen Názáretben 2026. október 27-én.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Külföldi országokból érkező választási vesztegetés gyanúja Izraelben

izrael

választás

csalás

gyanú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Titkos helyszínen épül az új rakétagyár: összefogott Amerikával a világ egyik legerősebb hatalma

Titkos helyszínen épül az új rakétagyár: összefogott Amerikával a világ egyik legerősebb hatalma

Fejlett amerikai levegő-levegő rakéták összeszerelő üzemét építi fel Japán, miközben a fegyverzet kipróbálásához Indiában és Ausztráliában keres tesztelési lehetőségeket - írta a South China Morning Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok

Ezt tudjuk eddig a spanyol vasúti tragédiáról: csúcssebességgel rohantak egymásba a vonatok

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt szerda reggel Spanyolországban, a Madridot Sevillával összekötő nagy sebességű vonalon.

BBC
Business Sport Travel Science
Families desperate for news as rescuers work to identify Spanish train crash victims

Families desperate for news as rescuers work to identify Spanish train crash victims

Sixty-nine people are known to have died when a high-speed train crashed into a stationary train on the same line.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 12:42
Már 47 milliárd dolláros a számla, de akár újra is indíthatja a támadásokat az Egyesült Államok
2026. október 29. 12:21
Több mint száz drónnal csaptak le éjjel az oroszok Ukrajnára
×
×