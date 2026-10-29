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A kétnapos látogatáson Írországban tartózkodó Donald Trump amerikai elnök (b) a dublini államfõi rezidencián tartott fogadási ünnepségen 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Irán óta minden félresiklott, az amerikai külpolitika mégis „mindegy”? – Elemző a félidős választások előtt

Infostart / InfoRádió

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, Bendarzsevszkij Anton szerint az amerikaiak többségét nem érdekli az elnök külpolitikája, így alapvetően a gazdaság helyzete fogja eldönteni a november 3-ai félidős választásokat.

Bendarzsevszkij Anton szerint az Egyesült Államokban a dízelválság, valamint az emelkedő benzinárak miatt alapvetően Donald Trumpot tartják az emberek felelősnek.

„Még a hagyományos Trump-szavazók, a republikánus tábor is egyértelműen az iráni háborúval és az elnökkel köti össze az áremelkedést. Azt mondják, Trump első éve nagyon jó volt, sok minden jót tett, de amióta beavatkozott Iránban, minden félresiklott, és neki köszönhetik az áremelkedést és minden problémát, ami az amerikai gazdaságot sújtja” – mondta.

A kialakult rossz amerikai-ukrán viszonyért mindkét fél felelős – vélekedett továbbá az InfoRádióban a posztszovjet térség szakértője.

„Donald Trump valóban túlságosan sokat áldoz be a politikai remények miatt vagy a politikai eredmények kedvéért, és lehet, hogy ezt a fajta kommunikációt nem így kellett volna kereteznie. Ugyanakkor az is látható, hogy

az Egyesült Államok ezeket a finom jelzéseket már szeptemberben küldte Ukrajnának, és ha Ukrajna is érti, milyen logika mentén működik Donald Trump és az Egyesült Államok, akkor lehet, hogy kicsit engednie kellett volna ennek a logikának.

Nem történik semmi, ha Ukrajna 2-3-4 hétre felfüggeszti az orosz finomítók elleni támadásokat” – értékelt.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a félidős választásokat nem az amerikai elnök külpolitikája fogja eldönteni: „A demokrata tábor egy bizonyos részében nagyon jól tudják felhasználni ezt a retorikát, hogy Trump elárulta Európát, lepaktált Putyinnal, és így tovább, de Donald Trump is a republikánus szavazók egy bizonyos részében nagyon jól ki tudja használni eazt a retorikát, hogy ő próbálja lezárni a háborút, mindent megtesz érte, Zelenszkijnek nem ad több pénzt, nem ad több támogatást, és egyébként is Zelenszkij miatt van minden. Ez a tábor egy bizonyos részében rezonál. De mégis, a választásokon nem ez fog dönteni, hanem a gazdaság helyzete. És nem néz ki jól a mérések alapján a Republikánus Párt helyzete: az alsóházat szinte biztos, hogy el fogják veszíteni, ott nem hiszem, hogy bármilyen fordulatra van lehetőség, a felsőházban, a Szenátusban még a matematika szerint megy a verseny, azt megtarthatják.”

Bendarzsevszkij Anton elmondta még: ha a republikánusok a Kongresszus mindkét házában kisebbségbe szorulnak, akkor könnyen lehet, hogy az amerikai elnök a külpolitikába menekül; ugyanakkor az orosz-ukrán háború lezárása kizárólag Vlagyimir Putyin orosz elnökön múlik – tette hozzá a külpolitikai elemző.

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Kezdőlap    Külföld    Irán óta minden félresiklott, az amerikai külpolitika mégis „mindegy”? – Elemző a félidős választások előtt

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