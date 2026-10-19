Egyre nagyobb a kereslet erre a gyümölcsre, nálunk még nem túl népszerű

A globális áfonyapiacon jelentős változások zajlanak: miközben több európai országban szűkül a rendelkezésre álló gyümölcsmennyiség, az árak tartósan magas szinten mozognak – számolt be róla az Agroinform.

Az olasz áfonyapiacon a kínálati nehézségek ellenére jelentős növekedési lehetőségeket látnak az ágazat szereplői. A piaci várakozások szerint Olaszországban és nemzetközi szinten is számottevően bővülhet az áfonya fogyasztása.

Egyes előrejelzések a következő két évben 50–150 százalék közötti növekedési lehetőséggel számolnak, bár ennek megvalósulása a piacok fejlődésétől és a kínálat alakulásától függ. Az áfonya népszerűsége különösen azokon a piacokon figyelemre méltó, ahol a fogyasztók már rendszeresen vásárolják ezt a gyümölcsöt.