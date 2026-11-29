A konzervatív Néppárt (PP) nyerte az előre hozott parlamenti választásokat Spanyolországban vasárnap.

A jobboldali pártok többségbe kerültek az új törvényhozásban, a 350 mandátumból együtt összesen 184-et birtokol a Néppárt (133) és a Vox (51).

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter a voksok 85 százalékos feldolgozottságánál bejelentette: a legtöbb szavazatot az eddig az ellenzéket vezető Néppárt kapta.

A leadott voksok 32,4 százalékával a PP 133 mandátumot nyert, 4-gyel kevesebbet, mint a legutóbbi, 2023-ban tartott parlamenti választásokon.

A leköszönő kormánykoalíció nagyobbik pártjára, a Spanyol Szocialista Munkáspártra (PSOE) 29,9 százalék szavazott, ami 117 képviselői helyet jelent, 4-gyel kevesebbet, mint a most záruló ciklusban.

Az újonnan alakuló parlament harmadik legnagyobb frakcióját alakíthatja meg a Vox szélsőjobboldali párt. A választók 15,9 százalékának támogatásával 51 képviselőt delegálhatnak, 18-cal többet, mint eddig.

A parlament 350 fős alsóházában egy párt sem szerzett elegendő mandátumot az önálló kormányalakításhoz. A jobboldali pártok tömbje viszont többségbe került, a PP és a Vox egy esetleges együttműködéssel képes lehet kormányt alakítani.

A részvétel rekordmagasságú volt.