Magyar Péter előtt mozgalmas napok állnak, a reptérről jelentkezett

Magyar Péter kiemelt jelentőségű uniós csúcstalálkozóra utazott Brüsszelbe, ahol az európai külső határok védelmének megerősítése, az energiaválság kezelése és a következő hétéves uniós költségvetés is napirendre kerül.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint szerdán a visegrádi négyek kormányfőivel egyeztet, csütörtökön pedig részt vesz az Európai Néppárt kormányfőinek találkozóján, valamint az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen.

Magyar Péter péntek reggel először folytat hivatalos, négyszemközti megbeszélést Ukrajna elnökével. Hazatéréséig Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes koordinálja a kormány munkáját.